Fiorella Cervantes: frescura, propósito y autenticidad en redes sociales

Publicado por Vanessa Tapia Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Fiorella Cervantes ha construido una comunidad digital en la que la autenticidad, el estilo y el amor propio van de la mano.

Como creadora de contenido y psicóloga, Fiorella comparte mensajes que inspiran a miles de mujeres a conectar con su esencia.

La moda también forma parte de su lenguaje: a través de sus looks, Fiorella expresa seguridad, frescura y personalidad.



Al conocerla, sus hipnotizantes ojos verdes captan la atención al instante, pero es su esencia la que termina conquistando. Fiorella Cervantes no solo destaca por su belleza, sino por esa mezcla de calidez, autenticidad y sensibilidad con la que ha logrado conectar con miles de mujeres en redes sociales. Como creadora de contenido y psicóloga, ha encontrado una forma única de acompañar, inspirar y recordar que el amor propio no comienza en la perfección, sino en la valentía de reconocerse, aceptarse y potenciar aquello que hace única a cada mujer.

Detrás del comienzo

Más allá de la búsqueda de fama o de la vanidad, la guayaquileña de 23 años decidió adentrarse en el mundo de las redes sociales para poder pagar su universidad y salir adelante. “Mi mamá cubrió el primer semestre, pero yo me encargué del resto. Durante esos años trabajaba en un banco y, como hubo meses en los que el dinero no alcanzaba, empecé mi camino como creadora de contenido para tener otra fuente de ingreso”, recuerda.

En ese proceso también encontró un grupo de amigas que la animó a dar este paso y le mostró todo lo que hay detrás de cada publicación, así como la manera de hacer crecer una comunidad. “Mi actual grupo de amigas es de esas amistades que una no espera que lleguen, pero llegan a sanar heridas. Ellas me enseñaron qué es ser una amiga de verdad y me ayudaron a creer en mí misma”.

Fiorella ha convertido sus redes en un espacio donde la autenticidad, el amor propio y el estilo conviven con naturalidad.FIORELLA CERVANTES

Filtrar el ruido

Aunque en el camino ha recibido comentarios negativos, Fiorella ha aprendido a poner límites y a no darle valor a lo que solo busca herir. De hecho, asegura que muchas veces las críticas más duras no vienen de desconocidos, sino de personas cercanas. “Algunos amigos se burlaban de que comencé a ser creadora de contenido, pero nunca me importó lo que la gente piense de mí”, cuenta.

Con el tiempo, entendió que no todas las opiniones merecen un espacio y que solo vale la pena escuchar aquellas que realmente aportan. “No les presto atención. Solo me concentro en las críticas constructivas”, afirma. Eso sí, hay algo con lo que no está de acuerdo bajo ninguna circunstancia: hablar del cuerpo de otras personas o menospreciar a alguien por su físico, especialmente cuando está en pleno proceso de aprendizaje y crecimiento.

Convertir el dolor en propósito

Más allá de las redes y la moda, Fiorella también abraza con orgullo su faceta como psicóloga, con especialidad en psiconutrición. Desde esta área, ha encontrado una manera de compartir contenido valioso, especialmente sobre temas que conoce de cerca y que merecen ser hablados con más honestidad.

A sus 23 años, ha encontrado en la creación de contenido una forma de expresarse, inspirar y construir comunidad.VANESSA TAPIA

“Me gusta compartir información sobre la psiconutrición porque yo pasé por trastornos alimenticios y sé lo importante que es hablar de estos temas, para aportar en algo a quien lo necesite y evitar que más personas caigan en eso”, cuenta. Para ella, visibilizar estas experiencias también es una forma de recordar que sí es posible alcanzar objetivos personales sin poner en riesgo la salud ni caer en un trastorno alimenticio.

Sin miedo a arriesgarse

En su faceta como amante de la moda, Fiorella apuesta por una estética que no sigue una sola regla, sino que se guía según sus emociones. Aunque asegura que no tiene un estilo definido, sí sabe muy bien qué le gusta transmitir con cada look: “una mezcla de elegancia, diversión y un toque de picante”. Para ella, la ropa también es una forma de expresión, una manera de reflejar cómo se siente y de proyectar seguridad. “Si estoy feliz, me gusta llevar prendas con un aire más divertido o inesperado”, recalca.

Además de compartir moda y lifestyle, Fiorella también utiliza su voz para hablar de temas emocionales con honestidad.VANESSA TAPIA

En cuanto a su armario, hay tonos que la representan más que otros. El rosado es su color favorito, aunque últimamente ha encontrado en el café un nuevo aliado. También usa muchas prendas de blanco, celeste y negro, mientras que el rojo y los tonos neón no van con su estilo. Al hablar de los estampados, se anima a probarlos, pero tiene sus límites. “El animal print de leopardo no es lo mío, prefiero el estampado ‘bambi’ (inspirado en las manchas de los venados), u opciones más fáciles de combinar. En joyería, en cambio, se inclina por el minimalismo, con cadenas y aretes delicados que complementan su look sin robar protagonismo.

5 claves para iniciar

La influencer tiene claro que crear contenido va mucho más allá de subir una foto o baile en tendencia. A continuación, comparte cinco consejos clave para quienes desean dar sus primeros pasos en el mundo digital:

1. Atreverse a empezar. Hazlo aunque te dé vergüenza o aún no sepas editar. Siempre se empieza desde cero, y los comentarios de los demás no deben frenarte.

Hazlo aunque te dé vergüenza o aún no sepas editar. Siempre se empieza desde cero, y los comentarios de los demás no deben frenarte. 2. Verlo como un trabajo real. Detrás de cada contenido hay esfuerzo, tienes que ser modelo, fotógrafo, productor y editor al mismo tiempo.

Detrás de cada contenido hay esfuerzo, tienes que ser modelo, fotógrafo, productor y editor al mismo tiempo. 3. Darte un espacio para respirar. Las redes pueden llegar a sofocar, por eso es importante desconectarte y darte tiempo para ti mismo. De esos momentos también nace la creatividad.

Las redes pueden llegar a sofocar, por eso es importante desconectarte y darte tiempo para ti mismo. De esos momentos también nace la creatividad. 4. Buscar oportunidades con iniciativa. Si las marcas aún no se contactan contigo, búscalas tú. A veces, ese primer acercamiento es justo lo que necesitan para conocer tu trabajo y abrir nuevas puertas.

Si las marcas aún no se contactan contigo, búscalas tú. A veces, ese primer acercamiento es justo lo que necesitan para conocer tu trabajo y abrir nuevas puertas. 5. Mantener la constancia. No se trata de publicar solo cuando tengas ganas, sino de asumir las redes con disciplina. Así como en cualquier trabajo se cumplen responsabilidades todos los días, en la creación de contenido también hace falta esfuerzo, frecuencia y compromiso para crecer.

Con una mezcla de sensibilidad, disciplina y carisma, Fiorella ha construido una presencia digital que se siente real y cercana.VANESSA TAPIA

Tips de redes

De 08h00 a 12h00 suele ser una buena franja para publicar, ya que muchas personas consumen contenido mientras trabajan.

Si buscas llegar a público nuevo, procura que el video dure más de 12 segundos, pero no sobrepase un minuto. zx Si el contenido es más largo, funcionará mejor para afianzar tu comunidad que para atraer nuevos seguidores.

Fiorella es creadora de contenido de lifestyle y moda.VANESSA TAPIA

Créditos. Fotos, estilismo y producción: Vanessa Tapia (@vantap.photostudio). Maquillaje: Ariana Guillén (@ariannaguillenmakeup) Peinado: Cynthia Cunalema. Vestido negro: Veralover (@veraloverec). Trajes sastres: Loli Lolita (@lolilolitaecuador). Pantalón estampado: Seven Seven (@sevenseven). Locación: MAKI MÓ (@makimo.ec)