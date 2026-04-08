Doménica Febres-Cordero: de creadora de contenido a emprendedora del matcha

Publicado por Vanessa Tapia Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Doménica Febres-Cordero crea contenido en redes desde hace dos años sobre lifestyle, moda, belleza y crecimiento personal.



Dome’s Matcha Club nació para llevar matcha a eventos y acercar esta bebida japonesa a nuevas audiencias.

Su comunidad y su marca surgieron para conectar con mujeres que buscan inspiración, autenticidad y hábitos con intención.

Fresca, alegre y creativa, la creadora de contenidos Doménica Febres-Cordero (31 años) ha construido una comunidad que sigue su estilo de vida y se contagia de la esencia con la que comparte cada parte de su día a día.

Esa conexión genuina con sus ‘amigas virtuales’, junto con su amor por el matcha, la llevó a transformar una de sus pasiones en un emprendimiento de bebidas a base de esta planta ceremonial, demostrando que cuando una idea nace desde el corazón, puede convertirse en una marca con identidad propia.

Un sello propio en redes

Su historia en el mundo digital comenzó hace dos años, cuando empezó a compartir en redes sociales parte de su rutina, recomendaciones y reseñas sin la intención de monetizar. Su propósito no solo era convertirlo en un trabajo, sino encontrar a otras mujeres interesadas en crecer, inspirarse y potenciar su mejor versión.

“Poco a poco, mi comunidad fue creciendo y me di cuenta de la posibilidad de construir algo bonito en estas plataformas”, comenta. Hoy, su contenido abarca temas como lifestyle, moda y belleza, e incorpora una faceta más intencional, con mensajes de motivación, crecimiento personal y experiencias con las que muchas personas logran identificarse.

Su estilo, sus reglas

Aunque asegura no ser experta en moda, la guayaquileña que reside en Quito disfruta del mundo fashionista y ha ido construyendo una manera de vestir que hoy refleja su esencia. “He aprendido a encontrar mi estilo personal, porque eso es clave para aprender a expresarme y encontrar mi personalidad con lo que visto”, dice.

En sus looks diarios apuesta por una estética natural y práctica con prendas básicas, siempre dando un espacio para un toque más arriesgado.

Repetir outfits, jugar con accesorios y sumar piezas que rompan con la monotonía es parte de su fórmula personal. “Un pañuelo, unos aretes, unas botas o un cinturón pueden transformar por completo un look sencillo”, recalca.

Y si se trata del color de sus ojos y el matcha (verde intenso), también se anima a llevarlo, sobre todo en pequeños detalles que aporten color y frescura al estilismo.

Una pasión hecha bebida

El matcha es una de las grandes pasiones de Doménica. Cada vez que viaja, aprovecha para probar distintas versiones, conocer más sobre él y descubrir qué hacía especial a esta bebida originaria de Japón.

Esa curiosidad y su gusto por crear experiencias con propósito y cuidar cada detalle la llevaron el año pasado a dar un paso más: aprender a prepararlo ella misma y encontrar su receta perfecta.

Así nació Dome’s Matcha Club, un emprendimiento que, además de reflejar su deseo de construir algo propio, acerca el matcha a más personas. Junto a su peculiar carrito color verde, amarillo y morado pastel, participa en eventos y distintas actividades para motivar a otros a disfrutar esta bebida y descubrir más sobre ella, desde su preparación y calidad hasta el trasfondo que existe detrás de cada taza.

“Muchas personas tienen miedo de probarlo porque no conocen su sabor, pero cuando lo hacen, se va el miedo y lo disfrutan y lo hacen parte de su rutina. Mi favorito es el matcha latte con leche descremada o con leche de avena”, afirma.

“Todo fluye mejor cuando eres tú, sin tratar de encajar” Doménica Febres-Cordero, creadora de contenido y emprendedora

¿Cómo equilibra la autenticidad con la presión de estar vigente?



Creo que es algo que todavía estoy aprendiendo. No es perfecto, pero lo que intento es no sentir culpa si un día no subo o si no estoy tan activa. Para mí, es más importante que lo que suba sea genuino. La gente se da cuenta cuando algo es real y cuando no. Entonces sí, la constancia es importante, pero no a costa de forzarte o perder esa autenticidad que es lo que realmente conecta.





¿Qué aconsejaría a quien desee comenzar a crear contenido?

Lo más importante es empezar. No esperar a tener todo perfecto ni a ‘sentirte lista’, eso nunca llega. En el camino vas encontrando tu estilo, tu voz y lo que te funciona. Pero si no empiezas, nunca vas a llegar a eso. Y también algo clave: no te enfoques solo en números. Los likes y seguidores llegan como resultado del trabajo bien hecho. Enfócate más en construir una comunidad real, gente que conecte contigo y con lo que haces.





¿Qué la motiva a crear contenido en los días que no se siente

al 100 %?

Saber que hay personas que están del otro lado esperando lo que comparto. Hay gente que se inspira y conecta con mi contenido. Pero también he aprendido a escucharme. No todos los días estás al 100 % y eso está bien. Es encontrar ese balance entre ser disciplinada con lo que quieres construir, pero también respetarte y no forzarte cuando de verdad no puedes.





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¿Cómo encontró su factor diferenciador al emprender?

En mi caso fue muy orgánico. Nació desde algo que me gusta genuinamente, y creo que ahí empieza todo. El factor diferenciador no es algo que te inventas de la nada, es más bien todo lo que tú eres reflejado en lo que haces. Nadie va a hacer las cosas exactamente como tú, y ahí está tu valor. La clave es construir algo tan tuyo que la gente lo vea y diga “esto es Dome”.





¿Qué le diría a la Doménica antes de empezar en redes? Le diría que no se desespere tanto por tener todo claro desde el inicio. Que confíe en que va a encontrar su camino, su voz y lo que le gusta hacer. Y también que deje de intentar complacer a todo el mundo. Todo fluye mejor cuando eres tú, sin tratar de encajar en lo que crees que los demás esperan.

¿Qué ha sido más retador: construir comunidad o mantenerse fiel a sí misma? Siento que han ido súper de la mano. Mientras iba construyendo mi comunidad, también estaba construyéndome a mí misma en el proceso. Mi marca personal y mi emprendimiento han crecido juntos. Ha sido un camino intenso, porque todo evoluciona al mismo tiempo: tu contenido, tu negocio, tu visión. Pero al final, todo eso forma parte de lo mismo.





Así es el matcha perfecto

Para Doménica, reconocer un buen matcha es parte esencial de la experiencia de disfrutarlo. Estos son algunos puntos clave para elegirlo: