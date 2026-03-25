Sol Hirter: creadora de contenido que se viraliza en redes con humor y espontaneidad

La creadora de contenido de comedia encontró en su forma auténtica de ver la vida la clave para conectar con su comunidad

En un mundo digital donde casi todos intentan mostrar una vida perfecta, aspiracional y cuidadosamente editada, Sol Hirter decidió hacer exactamente lo contrario, reírse de lo incómodo, lo cotidiano y, sobre todo, de sí misma. Con un humor cargado de sarcasmo y una mirada honesta sobre la vida, ha logrado construir una comunidad de más de 300 mil seguidores que no solo la ven, sino que se identifican con ella. Más allá de los chistes, Sol ofrece algo que no siempre abunda en redes, un espacio donde ser auténtico también forma parte del día a día.

Uno de sus sueños es actuar en una obra de teatro. VANESSA TAPIA

Del juego a la constancia

El primer acercamiento de Sol (22) con las redes sociales empezó en 2018, cuando aún estaba en el colegio y grabar videos era, más que una estrategia, una forma natural de hacer lo que le gustaba.

Desde niña había estudiado actuación y encontró en las plataformas digitales el espacio más cercano para expresarse, interpretar personajes y jugar con historias propias.

Durante la pandemia, ese impulso inicial se transformó en constancia. Comenzó a enfocarse en la creación de sketches y a explorar su estilo con mayor claridad.

Fue en 2023 cuando su contenido dio un giro, al empezar a viralizarse en TikTok, marcando un antes y un después en su crecimiento.

Hoy, su contenido gira en torno a la comedia y los storytimes basados en situaciones de su vida diaria. Publica cerca de un video diario, una disciplina que no solo fortalece su comunidad, sino que la ha llevado en repetidas ocasiones a alcanzar millones de visualizaciones. “Recibo muy buenos comentarios, he creado una comunidad que me apoya mucho porque mi tipo de humor es muy sarcástico y entre todos manejamos el mismo humor”, comenta.

La magia de mostrarse sin filtros

La vulnerabilidad, en un entorno donde muchas veces solo se muestra lo bonito, se ha convertido en una de las claves del crecimiento de Sol. Para ella, mostrarse tal cual es, sin filtros innecesarios, ha sido fundamental para generar una conexión real con su audiencia. “Ser lo más real posible, no siempre es fácil, incluso en algo tan simple como salir sin maquillaje, pero justamente ahí donde se construye cercanía”, explica.

Es que, esa honestidad, junto a su forma de ver la vida, ha hecho que su lema personal esté siempre presente: “Haga feliz a cuantas personas sea posible”. Porque, al final, más allá de los números, su mayor motivación sigue siendo la misma: hacer reír y acompañar a quienes la ven.

¿Cómo maneja el reconocimiento que ha llegado con su fama digital?

Ahora las personas me paran en la calle para pedirme fotos, y es algo muy bonito porque jamás creí que eso podía pasar.

Sol cuenta con una comunidad de más de 300 mil seguidores. VANESSA TAPIA

¿A qué desafíos se enfrentó al empezar a crear contenido?

Uno de los principales fue el miedo al qué dirán. Al inicio, me sentía más cómoda en TikTok porque fue donde empecé a crecer más rápido, y eso hacía que no compartiera tanto contenido en otras plataformas como Instagram. También está el hecho de exponer tu vida y hacerla pública, porque eso abre la puerta a que muchas personas opinen sin realmente conocerte.

¿Se ha arrepentido de haber publicado algo?



Sí, en pocas ocasiones he tenido que archivar algunos videos en TikTok. Soy bastante impulsiva y espontánea al momento de grabar, entonces muchas veces grabo y lo subo sin pensarlo demasiado. Con el tiempo, me he dado cuenta de que algunas cosas pueden malinterpretarse o que, incluso, me he equivocado en cómo digo ciertas cosas. Sí me he equivocado al decir algunas cosas, y todo eso me ha servido para aprender a cuidar más lo que comunico, porque al ser una plataforma tan grande, cualquier comentario puede afectar a alguien.

¿Cómo maneja los comentarios negativos?

No suelo tener muchos mensajes negativos porque con mi comunidad nos burlamos y hablamos con sarcasmo generalmente. Pero hace poco vi que en Twitter (X) algunas personas minimizaban mi trabajo y hablaban mal de mí, pero he aprendido a manejarlo mejor. Conversar con las personas de mi entorno, especialmente con mi hermano (quien también es mi manager), me ayuda a entender que todos tienen la libertad de expresarse. Al final, esos comentarios no me hacen ni más ni menos. Yo sigo mostrándome como soy, de la forma más real posible.

¿Qué le diría a quienen piensan que las redes sociales no son un trabajo real?

Creo que es una idea que viene de personas que no conocen realmente este mundo y todo lo que hay detrás. Muchas veces, cuando empiezan a ver resultados, también cambia su percepción y valoran más este trabajo. Hoy en día hay espacio para todos, y sí, es un trabajo que requiere tiempo, constancia y compromiso.

¿Hay algo que las personas suelen asumir sobre usted que no es cierto?

Sol cuenta con una comunidad de más de 300 mil seguidores. VANESSA TAPIA

Muchas personas creen que vengo de una familia con dinero, pero no es así. Desde muy pequeña, mi mamá ha sido madre soltera y ha hecho todo lo posible por darnos todo a mis hermanos y a mí. También hay quienes piensan que no sé nada o que lo que muestro en redes define quién soy, cuando en realidad soy una persona bastante común. No hay que juzgar a alguien solo por lo que se ve en redes sociales.

Dos generaciones, una conversación

Este mes, Sol inició un nuevo desafío al liderar, junto a Susy Hidalgo, el podcast Entre Nosotras, un espacio que une a dos generaciones que viven la vida desde perspectivas muy distintas, pero profundamente complementarias.

Mientras Susy, en sus 60, aporta una mirada madura, reflexiva y abierta, Sol, en sus 20 transita sus primeras experiencias en el amor y el trabajo, con una energía más acelerada y emocional.

Esa diferencia, lejos de separarlas, es lo que le da vida al proyecto. “Es increíble porque cada una aprende de la otra, y eso hace que las conversaciones sean mucho más reales y enriquecedoras”, cuenta la influencer.

Por eso, también añade que compartir este espacio no solo le ha permitido ver la vida con más calma y madurez, sino también reafirmar el valor de escuchar, cuestionar y crecer desde distintas miradas.

Tips para crear contenido

Estas son las recomendaciones de Sol para crecer en redes sociales si empieza desde cero:

Defina qué tipo de contenido quiere crear y mantenga el enfoque en una línea clara. Analice a su audiencia a partir de lo que vaya publicando y cómo responde a cada contenido. Si un video se vuelve viral, aproveche ese tema para seguir generando contenido y mantener la exposición. Cuide la introducción. Los primeros segundos son clave para captar la atención. Analice la forma en la que cuenta una historia y cómo se comunica. La musicalización y los efectos de sonido también suman, ayudan a reforzar el mensaje y a hacer el contenido más atractivo.

Sol se especializa en contenido de comedia. VANESSA TAPIA

Sobre ella

Está por terminar sus estudios en producción audiovisual

Uno de sus sueños es actuar en una obra de teatro.

Desea ayudar a otros a través de una fundación y dar más sentido a las redes sociales.

Créditos. Fotos y producción: Vanessa Tapia (@vanessatapiaa @vantap.photostudio). Maquillaje: Miuriel Yaurincela (@miuribeauty). Peinado: Valeria Bravo (@valeriabravop). Conjunto rojo y gris: Diseñadora Andrea Vega (@andreavegaoficial). Look blanco: Tata Create (@tatacreate.ec). Locación: Centro de escalada Equil (@equil_ec)

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