Migrante ecuatoriano en Nueva York y la historia tras la 'Foto del Año'

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Ecuador, triste protagonista de la foto del año Agentes de ICE detuvieron a un padre de familia sin historial delictivo tras una audiencia legal.

La gráfica expone la aplicación de aprehensiones a extranjeros dentro de juzgados estadounidenses.

World Press Photo 2026 premió el registro documental entre más de 57 mil postulaciones globales.

La fotoperiodista estadounidense Carol Guzy documentó la separación familiar de un ciudadano de Ecuador en el interior del edificio federal Jacob K. Javits, ubicado en Estados Unidos. La imagen, registrada el 26 de agosto de 2025, captura el momento exacto en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) retienen a Luis tras la culminación de una audiencia migratoria, mientras sus hijas se aferran a sus prendas de vestir para evitar el arresto.

Política de separaciones internas

El registro documental fue galardonado como la 'Foto del Año' en el certamen World Press Photo 2026. Cocha, esposa del aprehendido, detalló que el migrante ecuatoriano carece de antecedentes penales y fungía como el único proveedor económico de su núcleo familiar, conformado por tres menores de 7, 13 y 15 años.

La gráfica evidencia la ejecución de detenciones migratorias en espacios públicos e instituciones gubernamentales, un procedimiento catalogado como "separaciones internas". Según los registros de la organización del certamen, esta política administrativa se aplica de forma indiscriminada a individuos que acuden a los tribunales de buena fe para resolver sus procesos legales.

"Entiendan que venimos aquí por una mejor oportunidad, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos", reclamó Cocha tras la intervención de la agencia federal. Por su parte, la fotoperiodista de la agencia ZUMA y el Miami Herald enfatizó que el reconocimiento pertenece a los retratados por exponer su vulnerabilidad ante las cámaras de la prensa.

Galardón mundial y exhibición documental

El concurso internacional evaluó 57.376 fotografías capturadas por 3.747 profesionales de 141 países. La serie ‘ICE Arrests at New York Court’, que incluye la imagen del ciudadano ecuatoriano, se impuso en la categoría de Historias de América del Norte y Central.

Entre los trabajos finalistas se ubicaron coberturas sobre la crisis de distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y los procesos judiciales de las mujeres achi en tribunales guatemaltecos. La fotografía ganadora se exhibirá a partir del 24 de abril de 2026 en la exposición mundial que se inaugurará en Ámsterdam, Países Bajos.