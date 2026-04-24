Toque de queda en Quito y Pichincha: ¿Cuáles son los nuevos horarios?

Publicado por Sara Ortiz Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Contención: El Gobierno Nacional prioriza la restricción de movilidad en nueve provincias para facilitar la identificación de objetivos militares y reducir los índices de muertes violentas en Quito y Pichincha.



Control: La medida establece un régimen de vigilancia estricta donde la falta de salvoconductos para servicios municipales y las penas de hasta tres años de cárcel buscan garantizar un aislamiento total durante las madrugadas.

El Gobierno Nacional estableció un nuevo toque de queda que afecta directamente a la capital y a toda la provincia de Pichincha. Esta disposición busca limitar la movilidad nocturna en las zonas priorizadas por el incremento de muertes violentas y facilitar los operativos de las Fuerzas Armadas.

Además de Pichincha, la medida incluye a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. El decreto también incorpora a los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal dentro del mapa de control estatal.

Traslados al aeropuerto y uso de salvoconductos

La normativa contempla flexibilidad para sectores estratégicos y traslados justificados hacia el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito. Los viajeros con vuelos programados deben portar su pasaporte y el pase de abordar, ya sea físico o digital, para circular sin inconvenientes durante la madrugada.

Pese a la existencia de salvoconductos para sectores clave como salud y seguridad, el Municipio de Quito advirtió posibles ajustes en la recolección de basura. Esto ocurre debido a la falta de permisos específicos para el personal nocturno de aseo, lo cual obliga a una reorganización de los turnos municipales.

Cárcel para quienes incumplan la medida nocturna

El incumplimiento de la restricción horaria conlleva consecuencias legales severas bajo el marco del estado de excepción vigente. Los ciudadanos que circulen sin justificación en el horario prohibido se exponen a penas de uno a tres años de prisión, de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal.

La Policía Nacional y los militares mantienen retenes en puntos estratégicos para asegurar que la prohibición se respete de forma estricta. El Ministerio del Interior enfatizó que la presencia de la fuerza pública en las calles busca desarticular grupos delictivos y reducir los delitos de oportunidad en las zonas intervenidas.

Puntos clave sobre el toque de queda

Vigencia y horarios: La restricción rige durante 15 días, desde el domingo 3 de mayo hasta el lunes 18 de mayo de 2026. El horario de prohibición de circulación es de 23:00 a 05:00.

Zonas intervenidas: La medida se aplica en nueve provincias (Pichincha, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos) y en cuatro cantones específicos (La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal).

Índices de criminalidad: El Gobierno reportó una reducción del 14% en los homicidios durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el año anterior, aunque el 2025 cerró con una cifra récord de más de 9.200 muertes violentas.

Sanciones penales: Quienes incumplan el toque de queda sin una justificación válida pueden enfrentar penas de uno a tres años de cárcel, según lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal.