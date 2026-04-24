Exasambleísta Montgomery Sánchez resulta herido en ataque armado en Machala, El Oro

Publicado por Fabricio Cruz Creado: Actualizado:

Un ataque armado dejó gravemente herido al exasambleísta de El Oro, Montgomery Sánchez Ordóñez, la tarde de este jueves 23 de abril en la parroquia El Cambio, en Machala. El hecho, que es investigado como un presunto intento de sicariato, ocurrió en medio de la visita del presidente Daniel Noboa por los 142 años de provincialización de la provincia.

De acuerdo con información policial, el exlegislador se encontraba en el estadio de la parroquia observando un encuentro deportivo en el que participaban familiares. Al retirarse y ubicarse dentro de su vehículo, fue interceptado por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta.

Los atacantes abrieron fuego en al menos dos ocasiones, impactándolo en la espalda y en la zona de la mandíbula. La ráfaga de disparos generó pánico entre los asistentes al escenario deportivo, donde incluso quedaron esparcidos varios casquillos como evidencia del violento ataque.

Testigos indicaron que un agente policial en servicio activo, vestido de civil, reaccionó de inmediato y repelió la agresión, lo que derivó en un cruce de disparos que habría impedido que los sicarios consumaran el crimen.

Reacción policial evitó el crimen

Según versiones preliminares, durante el ataque el arma de los agresores se habría encasquillado, situación que, sumada a la intervención del uniformado, frustró el intento de asesinato. Tras ello, los sospechosos huyeron del sitio a bordo de la motocicleta.

El coronel Remigio Albino, jefe del distrito policial de Machala, confirmó que la víctima fue auxiliada de inmediato y trasladada a una casa de salud privada, donde permanece bajo atención médica.

En el lugar quedaron evidencias balísticas tras la ráfaga de disparos.Fabricio Cruz

De manera preliminar, se informó que Sánchez Ordóñez se encuentra estable, aunque con heridas de consideración producto de los impactos de bala recibidos durante el atentado.

El hecho ha generado preocupación entre la ciudadanía, no solo por la violencia del ataque, sino por haberse registrado en un espacio público concurrido, poniendo en riesgo la vida de decenas de personas.

Contexto y antecedentes

El atentado se produjo de forma paralela a la sesión solemne por los 142 años de provincialización de El Oro, que se desarrollaba en el centro de Machala con la presencia del presidente Daniel Noboa y autoridades locales.

Montgomery Sánchez Ordóñez es presidente del Movimiento Autonómico Regional (MAR 70) y fue asambleísta por la provincia. Además, es hijo del ex prefecto de El Oro, Montgomery Sánchez Reyes, figura política reconocida en la región.

Las autoridades iniciaron un operativo para dar con el paradero de los responsables, mientras unidades especializadas recaban indicios en la escena y levantan información que permita esclarecer las circunstancias del atentado.