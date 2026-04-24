Sicarios terminaron con la vida de una mujer en Santa Rosa, Salinas

Publicado por Joffre Lino Creado: Actualizado:

Una mujer fue asesinada la tarde de este jueves, pasadas las 18:30, en el barrio 1 de Enero, ubicado en el puerto pesquero de Santa Rosa, en la jurisdicción del cantón Salinas. El hecho ha generado conmoción entre los moradores del sector, quienes aseguran vivir en constante temor ante la creciente ola de violencia.

La víctima fue identificada como Gisella Rodríguez Tigrero, quien, según versiones preliminares, fue sorprendida por sus atacantes cuando ingresaba a su domicilio. Testigos señalaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el lugar y perpetraron el crimen con rapidez.

De acuerdo con los relatos, uno de los individuos descendió del vehículo, se acercó a la mujer en la puerta de su vivienda y le disparó directamente en la cabeza. Tras el ataque, el cuerpo sin vida de la víctima quedó tendido en la sala del inmueble, mientras los agresores huían a gran velocidad por las estrechas calles del sector.

“Cuando escuchamos los disparos, salimos a ver qué pasaba y vimos la moto que se alejaba rápidamente”, relató, aún afectada, una vecina del lugar, quien prefirió mantener su identidad en reserva por seguridad.

Minutos después del crimen, personal de la Policía Nacional llegó al sitio para acordonar la escena y realizar las pericias correspondientes. Los uniformados levantaron indicios, revisaron cámaras de videovigilancia cercanas y recogieron testimonios de los habitantes del sector, en un intento por identificar a los responsables.

Se conoció además que Gisella trabajaba en un bar de propiedad de su padre, con quien compartía su hogar. Su muerte deja consternada a su familia y a la comunidad, que la describe como una persona conocida en el sector.

La policía en el levantamiento del cadáver de la mujer asesinada en Santa RosaJOFFRE LINO

Crímenes en aumento

Con este nuevo hecho violento, la cifra de asesinatos bajo la modalidad de sicariato asciende a 52 en lo que va del 2026 en la provincia de Santa Elena. La situación mantiene en alerta a la ciudadanía. “Sí hay controles policiales, pero las muertes continúan”, expresó un morador, reflejando la preocupación generalizada ante la inseguridad.