Cae red de extorsionadores en Santa Elena: como operaban y a quienes afectaban

Publicado por Joffre Lino Creado: Actualizado:

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por la Policía Nacional la mañana de este miércoles 24 de abril, en la provincia de Santa Elena. Los aprehendidos son señalados como presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada a la extorsión, que tenía como principales víctimas a taxistas de distintas cooperativas que operan en esta jurisdicción.

De acuerdo con información policial, las investigaciones se activaron tras la denuncia oportuna de un taxista, quien alertó a las autoridades luego de recibir amenazas y exigencias económicas por parte de los sospechosos. A partir de este aviso, personal de inteligencia de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) inició un seguimiento que permitió ubicar y detener a los implicados.

El coronel de Policía Jorge Hadatti, jefe del comando en la provincia de Santa Elena, indicó que los detenidos mantenían una aparente actividad comercial en los cantones La Libertad y Santa Elena, donde se dedicaban a la venta de diversos productos. Esta actividad les servía como fachada para encubrir sus operaciones ilícitas y justificar sus ingresos económicos.

Según las investigaciones, la mujer detenida cumplía un rol clave dentro de la organización, ya que facilitaba su cuenta bancaria para que las víctimas realizaran los depósitos exigidos por los extorsionadores. “Solicitaban montos que oscilaban entre los 8.000 y 10.000 dólares. Hay indicios de que varias personas accedieron a pagar estas sumas a cambio de su tranquilidad”, señaló el oficial.

Las autoridades también revelaron que los sospechosos habrían enviado mensajes extorsivos a aproximadamente 50 personas, cifra que se determinó tras el análisis y cruce de información de los números telefónicos utilizados en el delito.

Los aprehendidos tenían como víctimas a los taxistas de diversas cooperativas a quienes les exigían grandes sumas de dineroJOFFRE LINO

Se busca a más compinches

La Policía Nacional informó que las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y capturar a otros posibles integrantes de esta red delictiva. No se descarta que la organización tenga un alcance mayor al inicialmente detectado.

Los tres detenidos son residentes de la provincia de Santa Elena y fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, mientras se define su situación jurídica en las próximas horas.