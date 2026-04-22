Cuatro días libres y una noche clave: así opera el toque de queda en el feriado de mayo

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Descanso prolongado: Ecuador tendrá cuatro días de asueto no recuperable, del 30 de abril al 3 de mayo, para incentivar el turismo y la reactivación económica nacional.



Toque de queda: La restricción de movilidad nocturna iniciará a las 23:00 del domingo 3 de mayo, con el objetivo de no afectar los desplazamientos ni las actividades del feriado.

Zonas bajo control: La medida de seguridad regirá en nueve provincias y cuatro cantones específicos, donde se reforzará la vigilancia estatal hasta el 18 de mayo.

El feriado por el Día del Trabajo en Ecuador para este 2026 se perfila como un periodo de descanso prolongado. Tras el Decreto Ejecutivo 354, que dispuso la suspensión de la jornada laboral el jueves 30 de abril, el país contará con cuatro días consecutivos de asueto no recuperable. Esta medida, que suma el viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de mayo, apunta directamente a dinamizar el turismo interno y el flujo económico en las distintas regiones.

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La movilidad nocturna se restringe al cierre del descanso

Pese a la vigencia de medidas de seguridad, las actividades turísticas y sociales se desarrollarán con normalidad durante las jornadas diurnas. No obstante, el Gobierno ha fijado un punto de inflexión: el inicio de la restricción de movilidad nocturna está programado para las 23:00 del domingo 3 de mayo. Es decir, el toque de queda entrará en vigor justo cuando concluya el último día del descanso, sin interferir con los desplazamientos previos.

Vigencia y horarios de la nueva limitación estatal

La disposición establece que, a partir del cierre del feriado, la restricción de circulación operará diariamente entre las 23:00 y las 05:00. Esta medida se extenderá, en principio, hasta la madrugada del lunes 18 de mayo. La planificación oficial busca que el retorno de los viajeros no se vea interrumpido, aunque advierte a quienes opten por movilizaciones tardías en el último tramo del domingo.

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Provincias y cantones bajo control específico

El radio de aplicación de esta medida de seguridad comprende nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

Adicionalmente, el decreto incluye a los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal, donde las fuerzas del orden intensificarán los operativos de control en los horarios establecidos.

Estrategia de seguridad y servicios garantizados

Desde el Ejecutivo se informó que la decisión responde a una estrategia focalizada para combatir la criminalidad en zonas críticas, fundamentada en los operativos previos realizados por las fuerzas del orden. Pese a la suspensión de la jornada laboral, las autoridades confirmaron que la provisión de servicios básicos, salud y seguridad pública se mantendrá operativa y sin interrupciones en todo el territorio nacional.