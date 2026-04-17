Sala Mitómana 2026: el festival que expande el teatro regresa a Quito

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

El festival combina funciones, talleres y experiencias inmersivas en Quito.

La programación se extenderá hasta el sábado 25 de abril.

Una experiencia escénica pensada para una sola persona abrió la programación de Sala Mitómana 2026. En “Clima”, de Tardigradx Bichepalus, el espectador ingresa a un recorrido inmersivo donde datos reales —el clima del día de su nacimiento, la música de la época o los hechos históricos— se transforman en una narrativa sensorial.

“Es una experiencia completamente personalizada, como si te leyeran una carta astral, pero desde el clima”, explica Gabriela Piñeiros, administradora de Casa Mitómana – Invernadero Cultural

La propuesta forma parte de la séptima edición del festival organizado por el espacio independiente de Quito, que este año cumple diez años de gestión. Su enfoque está en las artes escénicas expandidas, proyectos que desbordan los formatos tradicionales del teatro. “No solo se trata de teatro o danza o circo, sino de cruces: teatro con cine, con visuales, con recorrido. Son obras que rompen lo convencional”, señala Piñeiros.

La programación incluye instalaciones, conferencias performáticas y recorridos interactivos. La curaduría de este año se articula alrededor de tres ejes: memoria, cuerpo y archivo. “Tratamos de que todas las piezas hablen de las distintas formas de archivar información. Cómo el cuerpo guarda memoria, cómo los datos se pueden traducir en experiencias sensibles”, añade.

Repensarnos desde el arte

Entre las propuestas internacionales figura “El primer tacto”, de la agrupación española TAR, que aborda la percepción corporal desde una conferencia performática. Desde Chile llega “Topos”, que plantea al cuerpo como un archivo de procesos como la colonialidad y el mestizaje. “Todos estos artistas nos llevan a entender que hay mucha información guardada en nuestros cuerpos y que podemos acceder a ella desde lo escénico”, explica.

La programación también incluye trabajos de artistas ecuatorianos. “La trocha”, de Joana Sánchez, se centra en la frontera entre Ecuador y Colombia y en las dinámicas de quienes cruzan pasos informales. A esto se suma “Estoy quebrada”, del colectivo Yama, que vincula el cuerpo con las quebradas de Quito.

Además de las funciones, el festival incorpora talleres y espacios de formación. Uno de ellos es “Latino futurismos”, que revisa la creación escénica desde perspectivas no eurocéntricas. “La idea es repensar cómo creamos desde América Latina, no desde una mirada externa, sino desde nuestras propias referencias”, explica.

Agrupaciones de España, Brasil, Colombia y Ecuador se presentan en el encuentro.Cortesía

Llegar al público

En paralelo, la organización reconoce que el contexto actual ha impactado en la asistencia a espacios culturales. Factores como la situación económica y la seguridad influyen en la decisión del público. “Estamos en un momento de crisis en el acercamiento a la cultura. La gente quiere venir, pero hay condiciones externas que lo dificultan”, afirma Piñeiros.

Aun así, la sala —con capacidad para 40 personas— mantiene una programación constante y busca sostener el vínculo con su audiencia. “Nos ha tocado incluso invertir en seguridad. No es fácil llenar siempre, pero seguimos apostando por estos espacios de encuentro y reflexión”, añade.

El festival también busca ampliar su relación con el entorno inmediato. Entre las actividades previstas está una intervención en el espacio público. “Tenemos pendiente conectarnos más con el barrio. Por eso planteamos una acción en el parque, un espacio de descanso y pausa para quienes habitan el sector”, explica.

Durante el fin de semana, la agenda incluye el taller “Mover lo invisible” y funciones de “La trocha” y “El primer tacto”. El encuentro se extenderá hasta el sábado 25 de abril. El resto de la programación se puede consultar aquí.