Desierto Drive alista su gira por Sudamérica, que incluye dos fechas en Ecuador

Publicado por Marco Martinez Creado: Actualizado:

Para los integrantes de Desierto Drive, de Monterrey, México, habría sido muy fácil vivir de su pasado como exmiembros de Panda, banda que trascendió las fronteras de su país y se volvió referente de la movida emo y el rock alternativo en toda Latinoamérica a principios de este siglo.

Pero tras la disolución de Panda, han optado por formar un nuevo proyecto tratando de hacer un camino distinto. Encontrar su propia identidad es quizás uno de los objetivos más difíciles para todo grupo, pero ellos consideran que con su segundo disco de estudio, Antes de que salga el sol, publicado a finales de 2025, lo han logrado.

En consonancia con la tendencia actual de ir publicando singles en lugar de lanzar todo el disco de golpe, fueron presentando de a poco las nuevas canciones, con intervalos de tiempo de mes o mes y medio.

La estrategia fue ir dosificando los temas, de manera que el público tenga la oportunidad de disfrutar cada uno con el tiempo que se merece, con la intención también de crear expectativa, apelando al elemento sorpresa.

Esto a diferencia de su álbum debut, Mexican dream, que lo presentaron todo de un tirón en 2019, trabajo que no pudieron promocionar como hubieran deseado, debido a la pandemia de covid, que lo puso todo de cabeza.

Para Antes de que salga el sol se libraron de la presión de componer para los fans, y más bien se concentraron en hacer canciones que les gustaran a ellos, sabiendo que la música honesta hecha con pasión siempre conecta de forma espontánea.

“Sería muy falso de nuestra parte intentar hacer cosas solo para gustar a la gente. Es como si yo me vistiera solo para gustar a otros, en lugar de ponerme lo que me gusta. Creo que es un poco más honesto hacer lo que nos gusta y esperar que la gente se identifique con ello”, comentó el baterista Kross Vázquez en entrevista con el medio digital ecuatoriano Headbangers Ec.

Un factor a destacar es que aunque los integrantes comparten a grandes rasgos el gusto por el rock alternativo (que es un vasto universo), también reciben otro tipo de influencias.

El cantante y guitarrista Arturo Arredondo incluso admite que casi no escucha el tipo de música que hace, sino más bien hiphop y otros géneros, pero siente que funcionan también como inspiración para Desierto Drive.

Su gira por Sudamérica los llevará por Asunción (1 de mayo), Santiago de Chile (2), Guayaquil (8), Quito (9) y Lima (10 de mayo).

A la par, han estado trabajando en nuevas canciones. Ya tienen varias maquetas y esperan entrar al estudio de grabación con la expectativa de tener listo un nuevo disco este mismo año.

Nuevas vibras



Después de la disolución de Panda, Arturo empezó, a manera de hobby, a componer nuevas canciones. “Siempre había hecho música, pero no un tema cantado, como cantautor, es decir de tratar de vocalizar y ponerle letra yo mismo”, relata.

Con esa idea se planteó hacer un vinilo con música que le gustara a él y a sus amigos. Terminó buscando a Ricardo Treviño y Kross Vázquez para que lo ayudaran, lo cual fue el gatillador para que se cuestionaran si querían volver a tocar juntos, por placer, sin presiones.

Esa colaboración derivó en nuevas composiciones que terminaron convirtiéndose en el sonido de Desierto Drive, que en mayo presentará Antes de que salga el sol en Ecuador.

Evitar las cargas del pasado



Después de la disolución de Panda tras su último concierto en 2016, los integrantes se dedicaron a otros proyectos.

El baterista Kross Vázquez, quien estudio cine y arte, dirigió videos para otros artistas y grupos como David Humeda, Skates, Access, entre otros. Recordemos que fue él precisamente quien se encargó de la mayor parte del trabajo visual de Panda.

El guitarrista Arturo Arredondo y el bajista Ricardo Treviño fundaron la tienda de merchandising Negro Pasión, que mantienen hasta ahora, mediante la cual agrupaciones latinoamericanas ofrecen su mercancía oficial.

Pese a que sus integrantes formaron parte de Panda, ellos marcan distancia y dejan en claro que Desierto Drive tiene otro sonido.Desierto Drive

Aparte cada uno tiene sus proyectos musicales en solitario. El de Arturo es Arthur White, mientras que el de Ricardo se llama Trekk.

Ellos consideran saludable tener otras aficiones fuera de Desierto Drive, su proyecto principal. “Si solo haces música para vivir, se convierte solo en trabajo, y a veces se mancha un poco. Como que empiezas a perder el gusto o el cariño por la música que haces. Creo que eso nos pasó con nuestra última banda (Panda)”, explica Arturo.

“Al final, todo era igual, era como un sistema de trabajo... que está bien, porque hay que estar agradecidos de tener ese trabajo. Pero se puede ir manchando un poco, y te cansa. Por eso es muy saludable tener otras cosas”.

La inevitable nostalgia



Si bien desde el origen los integrantes de Desierto Drive se propusieron hacer algo nuevo, en lugar de un Panda 2.0, la nostalgia es un factor poderoso, muchas veces difícil de equilibrar en la relación con el público.

Durante sus primeros shows con Desierto, fue inevitable que los espectadores les pidieran temas de Panda, pero ellos no querían hacerlo, sino mostrar sus nuevas creaciones, lo que generaba un desgaste extra, dado que no sabían qué esperaba la gente realmente.

Por esa razón, Kross fundó Panda Vive, para disfrutar sin culpa los viejos clásicos de su anterior grupo y, al mismo tiempo, marcar una línea divisoria entre pasado y presente, dejando claro que Desierto Drive es una aventura distinta, con sus propios sonidos, riesgos y satisfacciones.