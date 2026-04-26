Conozca la historia de Gourmet Musical, una editorial con un gusto exquisito

Publicado por Marco Martinez Creado: Actualizado:

En un mundo dominado por las tendencias y los algoritmos, que premia la frivolidad y donde la publicidad parece ser capaz de vender cualquier cosa, la editorial Gourmet Musical, de Argentina, es un “error en el sistema”, como le definió su creador, el bonaerense Leandro Donozo, en conversación con SEMANA.

Un error que hay que agradecer, porque aparte de ser una de las pocas editoriales que se dedican enteramente a temas musicales, mantiene la mística de hacer libros cuidados hasta el más mínimo detalle, tanto de fondo como de forma.

Si bien en 2025 cumplió dos décadas, el proyecto nació antes, a fines del siglo pasado, como un sitio web donde se vendían publicaciones independientes, en un momento de auge de la autogestión y de pequeños sellos en Argentina, los cuales, pese a ofrecer obras interesantes, no tenían distribución.

“Yo era muy curioso, un tipo de ir a librerías y disquerías para buscar cosas”, nos cuenta Leandro. “Además estudiaba Artes y trabajaba como periodista en revistas de música, sobre todo de rock y música popular, que era un ámbito que no se investigaba mucho todavía formalmente”.

Entonces decidió crear una herramienta que combine su trabajo con su pasión por las letras y la música, de manera que estas publicaciones independientes puedan estar disponibles para el público. En una época en la que la idea del streaming o la descargas en línea parecía ciencia ficción.

“Le puse Gourmet como una metáfora de qué música trabajamos. ¿Qué es el gourmet? El tipo al que le interesa saber de dónde viene lo que come, cómo fue cultivado... Es una cuestión de forma de aproximarse a los consumos. Aparte Gourmet Musical se entiende en cualquier idioma”.

La crisis económica de 2001 hizo inviable mantener la página web. Sin embargo, había quedado sembrada la semilla de lo que sería la editorial.

Los desafíos del mundo editorial

Leandro, usted venía del mundo de los libros, del conocimiento, pero una editorial, como todo negocio, debe ser sustentable. ¿Fue un conflicto combinar la parte netamente literaria con la visión de negocio?

No diría que fue un conflicto, pero sí un desafío, porque son mundos que no se tocan. En general, el mundo de la academia y el conocimiento del arte está muy reñido con lo comercial. Y en proyectos como este, lo comercial y lo económico es importantísimo.

Si no, no se puede seguir.

Desde el inicio me propuse hacer libros que combinaran la cosa académica, rigurosa, con una escritura más amable, más interesante. Libros en los que podías confiar y aportaran cosas nuevas. Y que generen un movimiento económico mínimo para que la cosa funcione.

Aprendió sobre la marcha.

Fue un aprendizaje que tuve que hacer por mi cuenta. Desde cómo cobrar, cómo facturar las cuestiones impositivas, porcentajes. Y cómo hacerlo de una manera ética. De aprender y un poco inventar, porque internet nos obligaba a inventar.

Aunque el fuerte de la editorial son los artistas argentinos, también aborda el trabajo de músicos fuera de su país, como este texto del mexicano Joselo Rangel, miembro de Café Tacuba.Gourmet Musical

Argentina es un mercado grande. Aparte de que actualmente se puede llegar a todo el mundo.

Eso en la práctica rara vez sucede. Es una ilusión.

¿Por qué?

Vamos a poner la analogía con la música. Yo grabo y produzco mi disco en mi casa, lo pongo en la web y alguien me lo puede comprar de Japón. No necesito llegar con un distribuidor. Técnicamente es posible.

Pero...

Las posibilidades que alguien te encuentre desde Japón son mínimas. ¿Por qué alguien de Japón va a buscar a un tipo de Argentina o de Ecuador si no se entera de alguna manera? Sí, estás a disposición, pero si nadie te va a buscar, es como si no existieras.

Además, así como el planeta entero es un posible cliente, se compite con todo el mundo.

Siguiendo el ejemplo del músico, competís con todo: con Bad Bunny, Bach, los Beatles, con tu vecino. Mirá, te pongo un ejemplo. Estamos sacando un libro sobre la primera gira de Soda Stereo por Latinoamérica, en particular, Chile y Perú. El distribuidor argentino me dice: “No lo llames Soda Stereo en Chile y Perú, porque en Argentina no lo va a comprar nadie”. Y en Chile y Perú me dicen: “Ponele, porque si no van a pensar que es en Argentina, y acá no lo va a comprar nadie”.

Su principal público de venta está en Argentina.

Sí. Tengo poca distribución en otros países. Un libro que no voy a vender mínimamente en Argentina, no lo puedo publicar, porque no es sustentable económicamente.

Aparte de lo que cuesta enviar un libro a otros países.

Si yo te quiero mandar un libro a Ecuador por correo, sale más caro el envío que el libro. En su momento sacamos un libro sobre Los Tres (grupo chileno), que resultó más barato imprimir en Chile. Aunque otros libros es mejor imprimirlos en Argentina y llevarlos a Chile. Eso cambia todo el tiempo porque depende de las cotizaciones, las economías.

Uno de los aspectos que más cuida Gourmet Musical es la estética de sus portadas y el acabado de sus ejemplares.Gourmet Musical

Mística de trabajo

Cuéntenos por favor cómo es el trabajo de edición en Gourmet. ¿Prefiere no tocar mucho el material original?

Yo meto mucha mano, hago ese libro como si fuera mío de alguna manera, aunque es del autor. Tengo ese compromiso. A mí me interesa trabajar con el autor. ¿Qué perspectiva? ¿Qué enfoque? ¿Con qué fuentes? ¿A quién va a entrevistar? ¿Qué material de archivo hay? Ese trabajo de ida y vuelta con el autor, para mí es el sentido y corazón de la editorial.

Ese proceso puede llegar a ser tirante, por ego o diferencias de criterio.

Hay gente que no quiere que le toque una coma. Si vos querés eso, no querés una editorial, querés una imprenta. Y yo no soy un imprenta.

¿Le pasa mucho?

En el 99,9 % de los casos, por no decir el 100 %, los escritores vienen precisamente buscando eso. Porque es un tipo de interacción muy difícil de tener. Generalmente tus amigos te dicen: “Está buenísimo lo que haces”. Un director de tesis te dice cierto tipo de cosas, pero otras no.

Gourmet Musical es una de las pocas editoriales dedicadas completamente a la música en todas sus variantes, abordando el tema desde el ensayo, la narrativa, la crónica o la tesis.Gourmet Musical

Ese proceso es enriquecedor para ambos, para usted como editor y para el autor.

Claro, tiene que ser de aprendizaje, tiene que ser transformador; uno tiene que terminar viendo no solamente el libro, sino el tema de trabajo de una manera diferente. Si no se transforma en algo, es que no pasó nada. Aparte toma mucho tiempo.

Otro detalle que la editorial cuida es la estética. Sus portadas son muy bonitas.

Los libros tienen que llamar la atención. Y yo tenía la discusión, sobre todo al principio, con algunos autores muy académicos que se quejaban de las tapas y me decían que no eran serias. Las tapas son serias, pero no son solemnes. Yo quiero que sean muy ilustradas, muy coloridas.

Entre miles y miles de títulos, un libro puede pasar desapercibido si no tiene una carátula atractiva.

Aparte de llamar la atención, para mí tiene varias metáforas con respecto al interior. Son tapas muy exuberantes, con muchos elementos, muy sobrecargadas porque nosotros hacemos libros que no son minimalistas. Nuestros libros están llenos de texto. Una tapa minimalista y muy sutil no corresponde con el contenido.

El tema de las portadas también puede generar conflictos con los autores, si los gustos chocan.

Hay autores con los que he tenido discusiones muy fuertes por la tapa. Y después de dos meses de publicado el libro, los veo con una remera (camiseta) con la tapa estampada.