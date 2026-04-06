Libros que se leen con el volumen al tope: 5 títulos sobre música

Junto con el lenguaje hablado, la habilidad humana de crear música es quizás la facultad que más nos define como especie. De ahí la importancia no solo de hacer y escuchar música, sino también de tratar de teorizar y debatir sobre ella, reseñar su evolución y bifurcaciones y contar la vida de sus exponentes.

También de explicar cómo se retroalimenta la música con otras artes, dejar testimonio de la importancia que tiene en la vida de sus devotos o simplemente compartir todo aquello que nos genera escuchar una buena canción como si se tratara de una revelación divina.

Hoy EXPRESIONES le recomienda cinco libros sobre música, cuyos autores han recurrido a diferentes vertientes en su afán de acercarse a ella: la reseña histórica, el ensayo, el reportaje, la crónica e incluso la poesía o la ilustración.

Brutalismos: Enciclopedia de músicas secretas y vandalismo pop (Vol. 1)



Nos sacamos el sombrero ante el libro Brutalismos: Enciclopedia de músicas secretas y vandalismo pop (Vol. 1) de Editorial La Felguera, de España, lanzada en febrero de este año, que combina el espíritu del fanzine con la rigurosidad de la crónica periodística.

Editado por David Bizarro y Servando Rocha, en sus más de 360 páginas este volumen 1 recopila artículos de la revista y sitio web Agente Provocador, además de escritos que aparecieron en el diario El País y las revistas Triunfo y Destino, de ambos autores y otros colaboradores que firman con alias como Doctor Peligro, Eureka o Lady X (Valentina Blum).

En este caso, el término pop es considerado en su espectro más amplio, es decir con el significado de música popular, así que explora por igual géneros disímiles como rock and roll, salsa, jazz, balada, heavy metal, hardcore o punk, con historias que resultan interesantes no solo a los melómanos.

A modo de ejemplo podemos mencionar el texto autoría de Eduardo Bravo sobre la banda de jazz y swing Charlie and His Orchestra, creada por el Ministerio de Propaganda nazi dirigido por Joseph Goebbels durante la Segunda Guerra Mundial, quien pese a criticar estos estilos musicales, aprovechó su popularidad para hacer propaganda pro Alemania y contra los aliados.

Brutalismos incluye también un extenso archivo gráfico. Y la portada es obra del artista madrileño Mario Rivière, creador de cómics y quien ha realizado ilustraciones para otros libros y también discos de artistas como Malena & Belcebú, Sugus o La Bien Querida.

Días de Pescado: Spinetta, la psicodelia y el rock pesado

Con 21 años de trabajo a cuestas, Gourmet Musical Ediciones, de Argentina, es una editorial especializada en libros dedicados a la cultura musical, con 120 títulos lanzados hasta el momento

Una de sus obras más recientes es Días de Pescado: Spinetta, la psicodelia y el rock pesado, que lanzó en enero de este 2026 y que explora el periodo del músico argentino Luis Alberto Spinetta con su agrupación Pescado Rabioso, que integró con David Lebón, Black Amaya y Carlos Cutaia.

De todos las bandas que formó, es una de las más breves (de 1971 a 1973), pero una de las más significativas no solo de su carrera sino del rock argentino.

El libro fue escrito por el bonaerense Nicolás Igarzábal, licenciado en periodismo, docente, corrector y productor, quien se basó en testimonios del entorno de Spinetta, músicos y allegados, documentado con fotografías hasta ahora inéditas, entrevistas y diarios de aquellos años.

Siempre bajo la meticulosidad y cuidado de Leandro Donozo, editor y fundador de Gourmet Ediciones y responsable de su mística.

Yana Anta

Ojito con lo que está haciendo Cuerpo de Voces, editorial de Manta fundada por Alexis Cuzme, que después de publicar Hijos bastardos de la modernidad de Freddy Plazarte a inicios de 2025, meses después apostó por otra investigación de enfoque académico sobre la música extrema, el libro Yana Anta: Hibridaciones sonoras entre la cosmovisión andina y el metal pagano en el Ecuador, de Viviana Herrera Ayala.

Ella es licenciada en Comunicación Social y magíster de Investigación en Estudios de la Cultura, mención en Artes y Estudios Visuales. Fundadora del programa de radio online Ikuychukuna Ukupacha.

Vamos pal perreo

Publicado en 2020, Vamos pal perreo: historias, argüendes, poemas y dibujos sobre reguetón recopila ensayos, relatos, ilustraciones, puntos de vista y poesías acerca de este estilo. Incluye el trabajo de más de veinte escritores y nueve dibujantes, provenientes de México, Cuba, Chile, Colombia, Perú y Puerto Rico.

La edición estuvo a cargo de Patricia Salinas y Juan Pablo Ruiz Núñez, y la obra fue lanzada por Editorial Fruta Bomba, de Oaxaca, México.

Se trata de una reivindicación en toda regla, abordando los mitos, orígenes y posibilidades del reguetón como forma de expresión social, cultural e incluso política, analizando todo lo que puede explicar sobre nuestros cuerpos, nuestro lenguaje, la formas de relacionarnos con otros, el amor y el deseo.

Además de recomendar en sus páginas un montón de nombres de artistas y canciones para escuchar y bailar, por supuesto.

Y tratándose de un género acusado de machista y sexista, destaca el hecho de que muchos de estos textos han sido escritos por mujeres, que reivindican su derecho a mover su cuerpo cómo y con quien ellas quieran.

Porque como sostiene Patricia Salinas en su ensayo Más zorras que los cazadores: “Las narrativas del reguetón alejan al sexo del dramatismo solemne y culposo en el que ha estado sumido durante tanto tiempo, y lo acercan a la eufórica elocuencia de la broma (...) para narrar las travesuras de la calentura, de modo que el sexo se va pareciendo más a la alegre potencia del baile que a la oscuridad del sufrimiento o la obligación”.

Curiosidades del mundo del rock

La española Diábolo Ediciones, de los editores Pilar Lumbreras y Lorenzo Pascual, acaba de relanzar esta belleza del dibujante y músico vasco Mauro Entrialgo.

La obra salió a la calle por vez primera en 2003, por la editorial Ponent, de Valencia, a cargo de Paco Camarasa (+). Compila dibujos que desde mediados de los noventa Mauro publicó en revistas y fanzines.

Usa el formato de pasatiempo, con ‘actividades por resolver’, que son el pretexto para mostrar sus puntos de vista, chistes, información y reflexiones sobre los hábitos de la fauna rockera y sus diferentes tribus. No con la visión de un recién llegado o un extranjero, sino como alguien que conoce ese mundillo desde dentro.

En la contraportada, aparecen frases de músicos españoles como Rosendo Mercado, Jorge Explosión (de Doctor Explosión), Silvia Superstar (de Killer Barbies) o esta del mismísimo Miguel Ríos: “Curiosidades del mundo del rock será una de las cinco cosas que me llevaré al geriátrico”.

Mauro Entrialgo, además de su faceta como músico con sus bandas Fat Esteban, Esteban Light o Tyrexitone, también ha escrito para teatro, televisión y cine. Y a fines de 2024 lanzó el ensayo Malismo. La ostentación del mal como propaganda (editorial Capitán Swing).

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