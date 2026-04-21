Beret y su gira 2026: así transforma lo roto en música antes de llegar a Ecuador

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Beret confirma concierto en Quito el 8 de mayo en la Casa de la Cultura

El artista explica cómo la tristeza impulsa la creación de sus canciones

Su nueva etapa musical se basa en el concepto japonés kintsugi

El cantante español Beret atraviesa una nueva etapa artística marcada por la reconstrucción emocional, concepto central de su gira Lo más bello y lo roto. En entrevista con EXPRESIONES, el artista reflexiona sobre su presente, el rol de la tristeza en su música y su conexión con el público, mientras se prepara para su concierto en Quito en mayo de 2026.

La conversión se dio entre Guayaquil y Sevilla, en una distancia que no se sintió pese a los kilómetros que nos separaban del artista. A través de una pantalla de Zoom, Beret aparece relajado, risueño y con un tono cercano que rompe rápido la formalidad. Bromea, se ríe con facilidad y, en medio del calor que marca la ciudad, se sopla con un abanico blanco mientras responde. La escena, cercana y espontánea, contrasta con la intensidad de su agenda. No hay prisa en sus palabras, aunque su calendario diga lo contrario.

Su más reciente etapa artística se construye desde una idea clara: aceptar las grietas. Inspirado en el kintsugi, el arte japonés que repara lo roto con oro, su último disco convierte la fragilidad en discurso. No es solo una referencia estética, es una forma de entender lo que escribe y lo que vive. Lo bello y lo roto, como también se titula su gira, funciona como un mapa emocional que conecta con una audiencia que ha crecido con sus canciones.

En esta entrevista con EXPRESIONES, el artista español habla desde ese lugar. Entre conciertos, viajes y nuevas canciones, reflexiona sobre la música, la tristeza como motor creativo y el momento personal que atraviesa al borde de una nueva década.

La entrevista con Beret

Más allá del artista y el trabajo, ¿cómo está usted en este momento?

Estoy en un momento muy bonito porque tengo la mente completamente en mayo, que tengo 17 conciertos en 30 días. Se dice rápido, pero es una locura. Estoy muy feliz porque voy a hacer muchos conciertos en países muy diferentes y se han llenado casi todos. Para mí, que vivo en el sur de España, que a 1000 km se llenen conciertos me parece un premio brutal. Personalmente también estoy contento. Soy una persona bastante positiva, aunque mi letra parezca lo contrario.

Se le nota muy emocionado al hablar de esto. Además, usted tiene varios hobbies. Ha aprendido incluso a usar patinetas con los dedos. Esto lo vinculo con el concepto del kintsugi en su disco. ¿Le gustaría profundizar en ese arte de reparar piezas?

Sí. De hecho, me pasó hace poco que en una entrevista en España me regalaron un pack de kintsugi, con pegamento dorado para unir piezas. En la propia entrevista rompí un jarrón y lo arreglé. Me parece que todo lo que engloba el kintsugi tiene un mensaje muy resiliente, muy bonito.

¿Se animaría a profundizar más en ese tipo de prácticas o por ahora es solo un hobby?

Creo que desde hace bastante tiempo todo lo que sea resiliencia, psicología y paz mental lo investigo. Así que sí, puede ser.

Esta búsqueda personal, ¿cree que se ha intensificado ahora que está cerca de los 30 años?

Justo hace 20 minutos hablaba con un amigo de eso. Creo que con 30 años empieza cierta prisa por algunas cosas. Te das cuenta de que cuando tenías 15 o 20 años veías a los de 30 como mayores y ahora eres tú. Yo empecé con la música a los 17 y tuve la suerte de encontrar lo que quería hace tiempo. Sé que he venido a transmitir un mensaje mío, que por casualidad a la gente le gusta y le ayuda. Con 30 años, lo que busco es vivir al menos 30 más. Me quedan muchas cosas por conocer, pero la base para tener estabilidad mental la he conseguido y eso me da paz.

¿Su base seguirá siendo España o contempla mudarse a ciudades como Miami o Ciudad de México?

No vivo en ningún sitio realmente. Siempre digo que las cartas me llegan a Sevilla, pero nada más. Estoy viajando constantemente: vengo de Dublín, estuve en París, ahora voy a México, luego Ecuador. Desde pequeño aprendí que mi casa soy yo.

En su música hay una presencia constante de la tristeza. ¿Es su mejor aliada para crear?

Más que mi mejor amiga, es mi motor. Cuando estoy contento no me apetece hacer canciones, quiero estar con amigos. Cuando estoy mal, necesito desahogarme escribiendo. Por eso la gente conecta tanto con mi música triste.

¿Tiene canciones alegres dentro de su repertorio actual?

Sí, claro. Tengo Si por mí fuera, Porfa no te vayas y Cupido Pero entiendo que la gente me identifique con lo triste porque hay baladas mías con muchísimas reproducciones. Es como el Big Mac de McDonald’s: es lo más conocido, pero hay mucho más. En mis conciertos se ve que soy de todo menos triste.

Usted recientemente colaboró con Dulce María en una nueva versión de Ojalá. ¿Cómo surge esta colaboración?

La conozco desde hace años. Cantamos juntos en el Teatro Metropolitan en Ciudad de México en 2023. Nos conocimos por redes. Yo la conocía porque mi hermana era fan de Rebelde. Cuando me escribió, me sorprendió mucho. Sentí que la historia de la canción encajaba con ella y que debía ser la protagonista del videoclip. El remix fue increíble. Lo cantamos en la Arena Ciudad de México.

Para sus shows en Ecuador, ¿planea invitar a algún artista local?

Me gustaría. De hecho, la próxima semana quiero investigar artistas que hayan hecho covers de mis canciones. Me encantaría invitar a alguien, aunque a veces por logística no se puede.

Con una agenda tan intensa, ¿cómo hace para disfrutar las ciudades que visita?

Después de tantos años, he aprendido a organizarme. Doy el concierto, descanso y al día siguiente hago turismo. Si tengo poco tiempo, intento salir antes de la prueba de sonido. En Ecuador creo que tendré algo de tiempo libre, así que intentaré conocer.

Finalmente, Hablo de ti, su última canción, no forma parte de su último disco. ¿Es el inicio de una nueva etapa?

Es un sencillo que tenía ganas de compartir. Probablemente forme parte del siguiente disco.

¿Algún mensaje para su público en Ecuador?

A toda mi familia de Ecuador, tengo muchas ganas de veros, de quitaros de redes y daros un abrazo. Os espero en el show.

Ecuador lo espera en Mayo

El cantautor español Beret incluye a Ecuador en su gira Lo más bello y lo roto con un único concierto en Quito. La presentación será el viernes 8 de mayo de 2026, a las 20:00, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, en un formato pensado para espacios cerrados y conexión directa con el público.

Las entradas están disponibles a través de TicketShow. Los precios van desde $ 40 en Luneta Alta hasta $ 90 en Beret Box. El show forma parte de una gira que recorre Latinoamérica y Europa, y que se basa en el concepto de reconstrucción emocional presente en su más reciente trabajo.