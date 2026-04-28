La comunidad colombiana de La Pedregosa despide a las víctimas del atentado en el Cauca

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Las víctimas: 20 civiles asesinados, entre ellos líderes comunitarios, conductores y madres de familia, ajenos al conflicto armado.

20 civiles asesinados, entre ellos líderes comunitarios, conductores y madres de familia, ajenos al conflicto armado. Impacto en el transporte rural: La destrucción de la "chiva" simboliza el ataque a la movilidad y economía básica del campesinado.

La destrucción de la "chiva" simboliza el ataque a la movilidad y economía básica del campesinado. Escalada de guerra civil: El atentado marca uno de los hitos más violentos contra población no combatiente en años recientes.

Una caravana de motociclistas y el aplauso de los vecinos al borde del camino acompañaron el lunes 27 de abril de 2026, los primeros actos fúnebres de las víctimas del atentado el sábado en la Vía Panamericana, suroeste de Colombia, donde la comunidad de La Pedregosa acompañó a los fallecidos por la explosión de una bomba atribuida a disidentes de las FARC.

En la zona rural del municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, los féretros fueron cargados a hombros por familiares y amigos de los veinte civiles asesinados en el ataque en el sector conocido como El Túnel.

La comunidad, acongojada por la tragedia, atravesó caminos de tierra entre casas dispersas, mientras agitaban banderas y globos blancos en señal de respeto a la violencia.

"Para nosotros es muy duro lo que estamos viviendo (...) Han asesinado a gente buena, trabajadora, que no tenía nada qué ver con esta guerra", dijo a EFE la líder campesina Ana Luz Valencia, habitante de la aldea La Pedregosa, de donde era la mayoría de las víctimas del atentado.

Claves del atentado en Cajibío Zona crítica: El ataque ocurrió en el sector El Túnel, un punto estratégico de la Vía Panamericana que conecta el sur de Colombia. El responsable: Alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las FARC, señalado como el autor intelectual de la masacre. Clamor popular: La vereda La Pedregosa se declaró "territorio de paz", exigiendo que la guerra deje de ensañarse con la población civil.

Entre los fallecidos está Daniela Valencia Olín, una joven madre que dejó una niña de ocho años y que, según Valencia, era una mujer "luchadora, solidaria y comprometida con la comunidad", donde participaba en procesos organizativos y en la escuela local.

Mujeres lloran durante una caravana que transporta cuerpos de víctimas, en el Corregimiento de La Pedregosa de Cajibío (Colombia).EFE

Adiós al transportista de la comunidad

También murió José Ciro Puliche, dirigente comunitario y conductor de la chiva, un autobús rural típico de Colombia conocido como bus escalera, vehículo que se partió en dos tras recibir el mayor impacto de la bomba.

Durante décadas, Puliche recorrió los caseríos de la zona transportando campesinos y sus productos hacia los mercados locales. Hoy, en su despedida, otra chiva como la suya llevaba sobre el capó una bandera blanca con la inscripción La Pedregosa, territorio de paz.

Su hijastro, Julián Valencia, recuerda a EFE el momento en que recibió la noticia mientras trabajaba el sábado: "Fue algo muy duro. Me llamaron y me dijeron que había tenido un accidente, pero cuando llegué y vi la escena entendí la magnitud de lo que había pasado", cuenta.

Personas participan en una caravana que transporta cuerpos de víctimas mortales de la explosión de un cilindro bomba, en Cajibío (Colombia).EFE

"Uno siempre guarda la esperanza de que no sea, de que esté herido o en un hospital, pero cuando lo vi, supe que sí era él", relata al confesar que reconocer el cuerpo de su padrastro fue "el momento más difícil".

Durante más de 30 años, Puliche condujo su chiva por rutas rurales entre La Pedregosa y el casco urbano de Cajibío,movilizando a campesinos que llevaban café, panela o frutas para vender en los mercados cercanos.

En las viviendas de La Pedregosa, los velatorios se realizan en medio de flores, velas encendidas y fotografías que recuerdan a las víctimas, mientras los vecinos entran y salen en silencio de las viviendas, acompañando a las familias.

Mientras tanto, afuera, en los caminos, el pueblo intenta seguir la vida, pero marcada por el duelo de una comunidad que perdió a varios de sus líderes, trabajadores y conocidos en uno de los hechos más violentos ocurridos en el país en los últimos años.

Las autoridades colombianas atribuyeron la autoría del atentado a las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país por el que ofrecen millonarias recompensas para dar con su ubicación y captura.