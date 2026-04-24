Montañita recibe el Circuito Beach Tennis Ecuador 2026 este fin de semana

Publicado por Christian Flores Creado: Actualizado:

Montañita será escenario de un evento deportivo que combina turismo, competencia y entretenimiento. El Circuito Beach Tennis Ecuador 2026 realizará su tercera parada este fin de semana, consolidándose como una de las principales plataformas del tenis de playa en el país.

El torneo se disputará entre el sábado 25 y domingo 26 de abril en las instalaciones de Hijos De Punta Resort & Suites, en la provincia de Santa Elena. Participarán decenas de jugadores en las categorías Amateur, Intermedio, Suma y Mixto.

El atractivo de la tercer para Beach Tennis Ecuador

Durante la jornada se instalarán dos canchas oficiales de beach tennis, donde los competidores jugarán en un entorno que combina deporte y experiencia social frente al mar. Además, se desarrollarán clínicas gratuitas para huéspedes y turistas, con el objetivo de impulsar la masificación de esta disciplina en destinos turísticos clave.

De acuerdo con Carlos Rodríguez, director del torneo, el circuito no solo fortalece la competencia deportiva, sino que dinamiza la economía local, generando movimiento en hoteles, restaurantes y comercios en cada sede.

“La organización es completa. Los jugadores contarán con hidratación durante la competencia y un entorno estructurado bajo estándares que buscan elevar el nivel del beach tennis en Ecuador”, señaló.

Desde su creación, el circuito ha reunido a cientos de jugadores y miles de asistentes, consolidándose como un espacio que promueve estilos de vida saludables, integración social y experiencias deportivas en destinos de playa.

En la segunda parada, realizada en Salinas, participaron alrededor de 30 parejas en distintas categorías, destacando el nivel técnico de los encuentros. En el ámbito digital, el torneo alcanzó más de 28.000 visualizaciones en redes sociales.