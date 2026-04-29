Karol G agota primera fecha en Ecuador y abre nuevo concierto en Quito: segunda fecha ya causa furor

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Karol G agota concierto en Quito y abre segunda fecha el 16 de enero en el Atahualpa







Preventa de Karol G ya disponible; alta demanda activa nueva fecha en Ecuador





Karol G vuelve a Ecuador tras 5 años con su gira Tropitour en enero de 2027

La gira Viajando Por El Mundo Tropitour de Karol G desata locura en Ecuador: tras agotar su primer concierto en el Estadio Olímpico Atahualpa, se confirma una segunda fecha para enero de 2027. La preventa ya está activa y la demanda sigue en aumento.

El regreso de Karol G a Ecuador no solo marca uno de los eventos musicales más esperados del 2027, sino que ya se consolida como un fenómeno de alta demanda. A pocas horas del inicio de la preventa, la primera fecha del Viajando Por El Mundo Tropitour se agotó, obligando a los organizadores a confirmar un segundo concierto en Quito.

¿En dónde se presentará Karol G en Ecuador?

Inicialmente anunciada para el 15 de enero de 2027, la artista colombiana sumará una nueva presentación el 16 de enero en el Estadio Olímpico Atahualpa, ampliando así su paso por el país tras cinco años de ausencia. La reacción del público evidencia el alcance de una gira que llega en uno de los momentos más sólidos de su carrera, tras su impacto global en festivales como Coachella .

La preventa de entradas para esta segunda fecha ya está disponible a través de Ticketshow, con acceso preferencial para clientes de Banco del Pacífico y tarjetas Mastercard PacifiCard. Según la dinámica anunciada, la venta general se habilitará una vez se agote el 30% del aforo destinado a preventa, lo que anticipa una nueva jornada de alta demanda.

Este nuevo anuncio refuerza la magnitud del 'Tropitour', una gira que posiciona a Karol G como una de las figuras centrales de la música latina a nivel global. Con un formato de estadios y una propuesta escénica de gran escala, el tour promete replicar en Ecuador el impacto que ya ha generado en otros mercados.