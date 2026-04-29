Especialistas internacionales analizaron los avances en el tratamiento del ACV

Publicado por Linda Martillo Creado: Actualizado:

El 23 y 24 de abril, la UEESCLINIC, junto con la Universidad Espíritu Santo (UEES), realizó el Stroke Congress Brain–Heart Interaction 2026, un encuentro académico que reunió a especialistas nacionales e internacionales para analizar los avances más recientes en el manejo del accidente cerebrovascular (ACV).

El evento se centró en la relación entre el cerebro y el corazón, un enfoque clave para comprender esta patología, considerada una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial. Durante las jornadas, se abordaron temas relacionados con la prevención, el diagnóstico oportuno y las terapias de vanguardia.

Uno de los ejes principales fue el enfoque multidisciplinario. El manejo del ACV requiere la participación coordinada de distintas especialidades médicas, como neurología, cardiología, cuidados intensivos y radiología, con el objetivo de mejorar el pronóstico de los pacientes.

La importancia del tiempo en la atención

Pedro Baquerizo, director médico de UEESCLINIC, explicó que este tipo de encuentros respondieron a la necesidad de fortalecer el conocimiento frente a una patología de alto impacto. Señaló que el accidente cerebrovascular se mantiene entre las principales causas de mortalidad y discapacidad, lo que hace fundamental la actualización constante del personal de salud.

Además, destacó la importancia del tiempo en la atención de estos casos. Indicó que la evidencia médica establece una ventana de aproximadamente cuatro horas y media para intervenir de forma oportuna y reducir el riesgo de secuelas o fallecimiento.

Por su parte, el especialista en terapia intensiva Fernando Rosenberg enfatizó que la rapidez en la atención fue determinante en los resultados clínicos. Explicó que cada minuto influye en la recuperación del paciente, por lo que el conocimiento de tratamientos avanzados y la capacidad de respuesta son esenciales en la práctica médica actual.

Aporte internacional y actualización médica



El congreso contó también con la participación de expertos internacionales. Entre ellos, el Dr. Felipe de los Ríos abordó temas como la fisiopatología del infarto cerebral agudo y el uso de terapias antiplaquetarias para la prevención de nuevos eventos.

El especialista resaltó que este tipo de espacios permitieron visibilizar una enfermedad que aún no es ampliamente comprendida por la población. Señaló que, a diferencia de los problemas cardíacos, el infarto cerebral suele ser menos reconocido, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la educación tanto en el ámbito médico como en la comunidad.

Prevención y fortalecimiento del sistema de salud

Asimismo, subrayó la importancia de la prevención, destacando factores como el control de la presión arterial, la alimentación, la actividad física y la reducción de hábitos de riesgo como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

El Stroke Congress 2026 se consolidó así como un espacio de actualización científica orientado a fortalecer las capacidades del sistema de salud, promoviendo una atención más oportuna y eficaz frente al accidente cerebrovascular.