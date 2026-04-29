¿Quién es Mariano Barbacid y por qué PNAS retiró su estudio sobre cáncer de páncreas?

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La revista PNAS pertenece a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y es una de las publicaciones científicas más influyentes a nivel global.

a nivel global. El estudio de Mariano Barbacid fue considerado uno de los avances más prometedores recientes en modelos preclínicos por su capacidad de evitar recaídas tumorales.

El 28 de abril de 2026, la revista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), vinculada a la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, confirmó la retractación de uno de los estudios más prometedores en la lucha contra el cáncer de páncreas, liderado por el oncólogo español Mariano Barbacid. La decisión se produce meses después de su publicación original a finales de 2025, cuando el trabajo generó un fuerte impacto en la comunidad científica por sus resultados en modelos preclínicos.

El estudio proponía una estrategia terapéutica innovadora capaz de lograr la regresión completa de tumores de páncreas en ratones, un avance significativo frente a uno de los cánceres más agresivos y con menor tasa de supervivencia. Sin embargo, la retirada no responde a fallos en los resultados científicos, sino a problemas relacionados con la transparencia en la declaración de intereses económicos, un elemento clave en la evaluación académica.

¿Quién es Mariano Barbacid?

La Fundación de Investigación CRIS CONTRA EL CÁNCER es una organización independiente dedicada al fomento y desarrollo de la investigación contra esta enfermedad.Web oficial de

CRIS Contra el Cáncer

Mariano Barbacid es una de las figuras más influyentes en la investigación oncológica a nivel internacional. Fue director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en España y es reconocido por haber identificado en los años 80 uno de los primeros oncogenes humanos, un hallazgo que marcó un antes y un después en la comprensión molecular del cáncer.

A lo largo de su carrera, ha centrado gran parte de su trabajo en tumores de alta letalidad, especialmente el cáncer de páncreas. Su trayectoria ha estado marcada por un enfoque translacional: llevar descubrimientos de laboratorio hacia aplicaciones clínicas reales. Ese mismo objetivo explica su implicación en proyectos empresariales vinculados al desarrollo de terapias, un punto que hoy resulta central en la controversia.

El estudio: una posible vía contra el cáncer de páncreas



El trabajo ahora retirado, titulado Una terapia combinada dirigida logra una regresión efectiva del cáncer de páncreas y previene la resistencia tumoral, planteaba una estrategia basada en la inhibición simultánea de tres rutas clave en el desarrollo tumoral: EGFR, c-RAF y MEK.

El enfoque consistía en una terapia combinada de tres fármacos que, al actuar de manera coordinada, bloqueaban los mecanismos de supervivencia del tumor. En modelos de ratón genéticamente modificados para desarrollar cáncer de páncreas humano, los resultados fueron contundentes: desaparición completa del tumor sin recaídas detectadas en el periodo observado.

La retractación no implica que los resultados hayan sido falsificados.Europa Press

En palabras del propio Barbacid:

Hemos demostrado que es posible eliminar tumores de páncreas muy avanzados mediante estrategias terapéuticas combinadas

El estudio destacaba además por superar uno de los principales obstáculos en oncología: la resistencia a tratamientos. A diferencia de terapias previas, los tumores no reaparecían tras la intervención, lo que abría la puerta a futuros ensayos clínicos en humanos.

¿Por qué se retiró el estudio?

La decisión de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos no cuestiona los resultados científicos, sino el proceso de publicación y la transparencia ética. Teniendo como razones principales:

Conflicto de intereses no declarado: Barbacid y parte de su equipo no informaron que tenían vínculos económicos con Vega Oncotargets , una empresa creada para desarrollar comercialmente los tratamientos derivados del estudio.

Barbacid y parte de su equipo no informaron que tenían , una empresa creada para desarrollar comercialmente los tratamientos derivados del estudio. Falta de transparencia en la evaluación: La revista señaló que existió una "falta de divulgación de intereses financieros concurrentes que podrían haber influido en el proceso de revisión por pares".

La terapia combinada logró eliminar tumores en ratones sin generar resistencias detectadas.Expreso

Uso de un canal de publicación inadecuado: El estudio fue tramitado mediante una vía preferencial reservada para miembros de la academia (contributed submission), que no es aplicable cuando existen intereses comerciales directos . En estos casos, se exige una revisión externa más estricta (direct submission).

El estudio fue tramitado mediante una vía preferencial reservada para miembros de la academia (contributed submission), que . En estos casos, se exige una revisión externa más estricta (direct submission). Riesgo de sesgo percibido: Aunque no se ha demostrado manipulación de datos, la omisión impide garantizar que los resultados fueron evaluados sin posibles influencias externas.

Un golpe reputacional, no científico

El estudio ya fue reenviado para una nueva evaluación con correcciones éticas.Ángel Rivero

Pese a la polémica, tanto la revista como el propio equipo han subrayado que los datos no han sido refutados. Lo cierto es que, la investigación sigue en curso y ya ha sido reenviada para una nueva evaluación, esta vez cumpliendo con todos los requisitos de transparencia.

El caso evidencia una tensión clave en la ciencia contemporánea: la relación entre investigación académica y desarrollo empresarial. Mientras los modelos de innovación dependen cada vez más de inversión privada, las instituciones científicas refuerzan sus exigencias éticas para evitar conflictos de interés.

En este escenario, el estudio de Barbacid queda en una especie de limbo: científicamente prometedor, pero marcado por una controversia que podría retrasar su impacto real en la lucha contra el cáncer de páncreas.