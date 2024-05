La inteligencia artificial se suma a la lucha contra el cáncer

A Purificación Sobrino, de 70 años, le detectaron el año pasado un tumor en el conducto biliar del hígado, en contacto con estructuras sensibles. Previamente, había recibido ocho sesiones de quimioterapia para intentar combatirlo. Sin embargo, no hubo resultados favorables.

Por sus hermanos conoció del programa Onco-solidario, el cual se promocionaba en la radio para dar tratamiento a pacientes con cáncer en órganos delicados. Así, decidió unirse al programa liderado por la fundación GenesisCare, en colaboración con el hospital La Milagrosa en Madrid, que se compromete a ayudar a personas de escasos recursos proporcionándoles gratuitamente radioterapia con inteligencia artificial (IA), un servicio cuyo costo oscila alrededor de los 20.000 euros.

(Te puede interesar: La ciencia logra un plástico que se autodestruye al final de su vida útil)

“Con las ‘quimios’ tenía unos efectos fuertes. Ahora con la nueva radioterapia me siento bien, ni fiebre me ha dado (...) Yo recomendaría este tratamiento a quien más pueda, no he sentido nada”, comenta con satisfacción Purificación.

Hace 8 meses, la plataforma tecnológica MRIdian llegó a España. Este equipo, que combina la resonancia magnética con la radioterapia de precisión en un solo dispositivo, hace que los milagros sucedan. Pacientes con metástasis ya han sido tratados, deteniendo el progreso del cáncer y brindándoles esperanza de vida. Así lo reconoce para EXPRESO el director médico de Oncología Radioterápica e Investigación de GenesisCare en España, Felipe Couñago. “Desde el punto de vista de un oncólogo, te permite realizar tratamientos que antes eran simplemente impensables. Nunca lo había hecho en estos 15 años de profesión”, cuenta.

Resiliencia humana a lo largo de la historia: un estudio revela los porqués Leer más

Es un procedimiento vanguardista ya que, a diferencia de la técnica tradicional, no perjudica a otros órganos. Gracias a la inteligencia artificial, MRIdian delimita con exactitud y permite realizar la radioterapia únicamente al órgano afectado en tiempo real. Es tan avanzado que puede sincronizarse con la respiración del paciente. “Puedes ver con una calidad de resonancia cómo se está moviendo el tumor, cómo se mueven los órganos sanos alrededor. Si el tumor se sale de la zona de interés, la máquina deja automáticamente de tratar. Esa es la precisión que te da esta tecnología”.

Couñago y su equipo han administrado radioterapias a 95 personas en La Milagrosa, tanto de España como de otras partes del mundo. Los diagnósticos más comúnmente tratados son el cáncer de páncreas y de próstata, así como las metástasis, que pueden estar en el pulmón, hígado y riñón.

De hecho, debido a la complejidad de combatir el cáncer de páncreas con métodos tradicionales, GenesisCare priorizó a las personas con esta enfermedad en su primera convocatoria de ayuda gratuita en la fundación. Este tipo de cáncer es la tercera causa de muerte en el mundo. En España, se diagnostican aproximadamente 9.000 casos al año, sin embargo, solo el 8,6 % sobrevive después de 5 años.

20.000 euros es el costo del tratamiento. La fundación GenesisCare lo proporciona gratuitamente a personas de bajos recursos.



El equipo de GenesisCare indica que las sesiones generalmente comienzan un día antes. Al paciente se le realiza una resonancia de sus órganos, y una oncóloga médica ‘pinta’, es decir delinea la zona que será intervenida para planificar su tratamiento en el software. La persona regresa al día siguiente para recibir su radioterapia, que gracias a este método, puede durar entre 20 y 40 minutos.

EXPRESO accede al área donde se encuentra la máquina, que generalmente está restringida durante el procedimiento a algún paciente. El aparato es similar a una cápsula y está equipada con una camilla, similar a las utilizadas en la resonancia magnética. El radiofísico nos pide que acerquemos unas llaves en dirección al equipo, pero que las sostengamos con firmeza. Bastó con dar un paso para sentir la intensa fuerza del campo magnético del MRIdian.

Esta radioterapia inteligente reduce la duración del tratamiento. Belén Castro

Después de esto, comienza la sesión con el paciente que padece de cáncer de próstata. Desde fuera, el equipo médico controla todo mediante computadoras. Couñago explica la diferencia con la radiación clásica, que no distingue entre células buenas y malas, y a menudo daña las células normales. Sin embargo, con esta innovación, se puede controlar dónde se aplica la radiación.

Mientras tanto, el paciente, que ya tiene puestas unas gafas radiológicas, está despierto y mirando a una pantalla sin sentir nada. En dicha pantalla, aparece un emoticón de carita feliz cuando inspira, ya que logra “introducir la línea amarilla dentro de la azul, que es cuando estamos administrando la radioterapia en el órgano”, indica Couñago, mientras señala el ordenador.

Proceso MRIdian delimita con exactitud y permite realizar la radioterapia únicamente al órgano afectado en tiempo real. Es tan avanzado que puede sincronizarse con la respiración del paciente.



Lo revolucionario de esto es que no se necesita realizar ningún procedimiento invasivo a la persona tratada. “Los pacientes con cáncer de próstata se alegran cuando les decimos que no necesitan una sonda, que no necesitan ir al quirófano para colocarles un espaciador rectal o marcadores fiduciales”, refiere el médico.

(Lee también: Vacunas Covid Ecuador: ¿estoy en riesgo si me apliqué la AstraZeneca?)

“Me enteré de este tratamiento en Madrid con un tipo de máquina novedosa, y no dudé porque me indicaron que se hacía de manera focalizada, directamente en la próstata. Tuve 2 sesiones: martes y jueves, y me he sentido genial. Tenía unas molestias normales producto del mismo tumor, pero me dieron una medicación y está todo controlado”, relata el paciente José Francisco Gómez, de 64 años.

Esta radioterapia inteligente precisamente reduce la duración del tratamiento. Mientras que el procedimiento clásico normalmente requiere de 20 a 30 sesiones, con esta tecnología se realiza “en cinco días o menos”. Por ahora, no es posible confirmar si una persona está completamente curada. “Debemos esperar al menos cinco años para ello, pero los primeros datos muestran eficacia, ya que los tumores están siendo controlados”, indica el médico titular de GenesisCare.

¿Cómo acceder al tratamiento?

GenesisCare cuenta con varios aceleradores de resonancia en Australia, Inglaterra, Estados Unidos y España. A través de su portal web (www.genesiscare.com) los interesados pueden contactarse para recibir radioterapia oncológica con inteligencia artificial, la cual permite combatir el cáncer con precisión sin dañar los órganos circundantes. En Madrid, GenesisCare realiza este tipo de tratamientos en el Hospital Vithas La Milagrosa. El costo ronda los 20.000 euros.

La tecnología MRIdian MR Linac se centra principalmente en: cáncer de páncreas inoperable, cáncer de hígado, cáncer de riñón, cáncer de próstata localizado, cáncer de pulmón en etapa temprana, reirradiación pélvica, casos seleccionados de cánceres oligometastásicos.

Al paciente se le pedirá su historia clínica y otras pruebas que se consideren esenciales de su diagnóstico. Es posible visitar las instalaciones y conocer al equipo médico, previo al inicio del tratamiento. Teléfono de contacto:+34 915 15 20 00.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!