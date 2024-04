Vacunas Covid Ecuador: ¿estoy en riesgo si me apliqué la AstraZeneca?

La compañía farmacéutica AstraZeneca, reconoció -recientemente- frente a tribunales británicos que su vacuna contra el COVID-19 puede ocasionar el síndrome de trombosis con trombocitopenia (TTS) en casos extremadamente raros.

Ecuador liderará el Comité Interamericano contra el Terrorismo Leer más

Lea también: Pleno de la Asamblea censuró a Fernando Santos Alvite

RELACIONADAS Esto se sabe de los anuncios falsos generados con IA que prometen hacerte millonario

La noticia se conoció en medio de una demanda colectiva presentada en contra de la farmacéutica, en el Reino Unido, por personas que afirman haber presentado complicaciones graves en su salud luego de ser inoculados con la vacuna.

En la actualidad, AstraZeneca está impugnando las demandas y ha reconocido, a través de un documento legal, que su vacuna puede provocar, en casos muy poco comunes, una condición conocida como síndrome de trombosis con trombocitopenia o TTS.

No obstante, esta no es la primera vez que AstraZeneca se enfrenta a preocupaciones sobre los posibles efectos adversos de su vacuna. Por ejemplo, en un estudio publicado en la revista The Lancet en 2021, científicos de la compañía mencionaron la aparición de casos extremadamente raros de TTS después de la vacunación.

La compañía sostiene que, a pesar de estos riesgos excepcionalmente bajos, los beneficios de la vacunación superan ampliamente cualquier posible efecto secundario.

Personal del Ministerio de Salud aplicando la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19. Nelson Tubay

¿Cuándo se defenderá Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia? Leer más

RELACIONADAS

¿Estoy en riesgo si me apliqué la vacuna de AstraZeneca?

El portal Infobae consultó a Jorge Geffner, profesor de inmunología en la Universidad de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICE) de Argentina, sobre los riesgos de la vacuna de AstraZeneca, a lo que respondió que: "es una vacuna muy segura y efectiva. Como todo tratamiento farmacológico, puede existir un muy bajo índice de efectos no deseados".

El experto sostuvo que esto "no desaconseja el uso de la vacuna porque los efectos beneficiosos son mucho más positivos que estos efectos indeseables".

Por otro lado, expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), destacan que “la vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz para proteger a las personas de los riesgos sumamente graves que entraña la COVID-19, entre ellos un cuadro clínico grave, la hospitalización y la muerte”

Para seguir leyendo Expreso sin restricciones, suscríbete aquí