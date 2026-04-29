¿Abril, lluvias mil?: Mazar perdió más del 50 % de su reserva en menos de dos meses

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El embalse Mazar perdió más del 50 % de su reserva en menos de dos meses por la falta de lluvias sostenidas.



La caída del nivel impacta al complejo Paute Integral, que aporta cerca del 40 % de la generación eléctrica del país.

El Inamhi prevé lluvias de variable intensidad en los próximos días, pero la recuperación del embalse requiere de lluvias sostenidas.

El dicho popular “abril, lluvias mil” pasó casi inadvertido en 2026. Prueba de ello es la caída del embalse Mazar, clave para la generación eléctrica de Ecuador, que se acentuó en las últimas semanas hasta consumir el 50,7 % de sus reservas, explica Ricardo Buitrón, consultor en proyectos hidroeléctricos.

La reducción del embalse de Mazar empezó a mediados de marzo de 2026. Desde entonces la cota pasó de 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm), que es su punto máximo, a 2.131,73 msnm hasta las 12:00 de este 29 de abril de 2026. Es decir, bajó ya 21,27 metros, según información disponible de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Sur.

En agua almacenada en el embalse (volumen) esta caída se traduce en 152,27 millones de metros cúbicos (m³) de esta reserva de energía consumida. Esta cifra representa el 50,7 % del volumen útil (300 millones de m³) que tiene Mazar para la generación de energía, precisa Buitrón.

Así, según los cálculos realizados por el especialista, Mazar dispone hasta el mediodía de este 29 de abril de 2026 con un 49,3 % de sus reservas para seguir generando electricidad y abastecer la demanda nacional.

Según el Operador Nacional de Electricidad (Cenace), Ecuador requiere 4.275 megavatios (MW) para cubrir la demanda promedio diaria de este servicio público. Aunque el 14 de abril pasado hubo un pico de 5.374,13 MW a las 19:30, que es la hora de mayor consumo de electricidad del país.

¿Por qué bajó el embalse Mazar?

Este suministro se cubre principalmente con energía hidroeléctrica, térmica y, en menor proporción, eólica, fotovoltaica y biomasa.

No se cuenta con la importación de energía de Colombia (hasta 450 MW) porque sus ventas fueron suspendidas desde el 22 de enero de 2026 en respuesta a la tasa de seguridad para los productos colombianos impuesta por el presidente Daniel Noboa.

Esta realidad sumada a la reducción de los caudales que alimentan a las hidroeléctricas, por la escasez de lluvias permanentes, influyen en la caída del embalse Mazar, que es clave para la generación eléctrica de Ecuador, refiere Buitrón.

La reserva de Mazar alimenta al complejo hidroeléctrico Paute Integral, conformado por Mazar 170 megavatios (MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487MW), que suman un total de 1.757 MW y cubren alrededor del 40 % de la demanda nacional.

¿Por qué preocupa la caída del embalse Mazar?

Por esta razón, para cubrir la demanda de electricidad ha sido clave la central Coca Codo Sinclair (CCS), la principal hidroeléctrica de Ecuador. Esta planta, que puede generar hasta 1.500 MW, ha aportado en lo que va de abril en promedio 846 MW, que es el 56 % de su capacidad instalada, según datos del Cenace.

Mientras tanto las centrales que forman parte del complejo Paute Integral han aportado en promedio:

Molino (Paute): 572 MW, un 52 % de su potencia instalada

Sopladora: 301 MW, un 61,8 % de su potencia instalada

Mazar: 85,2 MW, un 50 % de su potencia instalada

En este sentido, Buitrón explica que si las condiciones de caudales bajos en el Austro y la Amazonía se mantienen por la falta de precipitaciones permanentes, la demanda de energía continúa en los mismos niveles, la reserva de Mazar podría seguir aportando -en los promedios referidos-, por 44 días más.

Pero si las lluvias se reactivan de manera constante, este estiaje prolongado podría terminar y Mazar volvería a acumular agua. Sin embargo, este escenario es incierto.

Aunque el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) informó este 29 de abril de 2026 en su cuenta de X que entre la noche del 29 de abril hasta el domingo 03 de mayo, se esperan lluvias de variable intensidad en el interior del Litoral, y principalmente en la región Amazónica.