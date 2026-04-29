Antes del arancel del 100%, el tráfico de camiones en Rumichaca se dispara

Publicado por Liz Briceño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El flujo de camiones en Rumichaca opera al 30%-40% de lo normal, pese al repunte de estas horas previas al cambio arancelario.

Ecuador depende de Colombia para materias primas, insumos médicos y productos industriales que no puede sustituir en el corto plazo.

Desde el 1 de mayo, importadores y exportadores ya no podrán repartir el sobrecosto: el 100% hace inviable cualquier operación comercial.

En el puente internacional de Rumichaca el tráfico de carga se intensificó en las últimas horas. Importadores y exportadores de ambos países aceleran operaciones antes de que el viernes 1 de mayo entre en vigor el arancel del 100% a las importaciones colombianas.

El movimiento responde a una necesidad concreta: hay productos que Ecuador requiere de Colombia y que, con la nueva tasa, dejarán de poder ingresar a un precio viable.

"Hay bastante afluencia de exportaciones al Ecuador por la premura del tiempo, porque el día viernes ya empieza a regir el 100 y ahí sí ya apague y vámonos", advirtió Óscar Obando, representante del gremio de comercio exterior de Ipiales.

Lo que Ecuador necesita y no puede esperar



El movimiento que se observa en la frontera responde a necesidades productivas concretas. Ecuador importa de Colombia materias primas para la industria de alimentos y bebidas —azúcar y plásticos—, productos químicos para adhesivos, insumos médicos como suturas, apósitos y geles, y medicamentos.

Son bienes que el país no produce localmente ni puede reemplazar de inmediato con otro proveedor.

De los aproximadamente $2.000 millones que Ecuador compra a Colombia anualmente, hasta el 60% estaba en riesgo desde que arrancó la guerra comercial, según estimaciones de la Cámara Colombo-Ecuatoriana de Industria, Comercio e Integración (Camecol).

La dependencia es real y documentada.

¿Cómo opera el comercio fronterizo en sus últimas horas?



Con la tasa en el 50%, hay todavía una salida: importadores y exportadores pueden pactar entre sí quién absorbe cada parte del sobrecosto.

"El importador y el exportador pueden pactar el pago de ese 50. La mitad uno y la mitad el otro", explicó Obando.

Para insumos que Ecuador necesita y no tiene cómo sustituir, ese acuerdo tiene sentido económico para ambos lados.

Con el 100%, esa posibilidad desaparece. Ningún operador puede distribuir una carga que duplica el precio del producto.

Hasta el momento no se puede determinar el volumen exacto de las importaciones aceleradas, ya que esa información la maneja la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), explica Obando. Sin embargo, fue categórico: "Sí se ha visto un movimiento bastante inusual."

El flujo real: un tercio de lo normal



El repunte de estos días no debe confundirse con normalidad. En condiciones previas al conflicto, entre 80 y 100 tractomulas cruzaban diariamente desde Colombia hacia Ecuador por Rumichaca.

Hoy, aun con el dinamismo de las últimas horas, el flujo ronda apenas entre el 30% y el 40% de esa cifra, según Obando.

Las estadísticas históricas confirman la magnitud de la caída. En 2025, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), sección Ipiales, registró más de 500.000 toneladas exportadas desde Colombia hacia Ecuador por ese corredor, lo que equivale a un promedio de 50 a 60 operaciones diarias de transporte internacional.

La guerra comercial —que comenzó en enero de 2026 con una tasa del 30% y escaló al 50% en marzo— redujo ese intercambio a niveles históricamente bajos.

Sin diálogo, con más tensión



Mientras el comercio intenta aprovechar sus últimas horas, en el plano diplomático no hay avances. Al contrario.

El gobierno colombiano ha adoptado una postura ofensiva tras los atentados terroristas ocurridos el fin de semana en el Cauca —que generaron condena internacional— y que el presidente Gustavo Petro vinculó con Ecuador, sugiriendo que la dinamita utilizada ingresó por territorio ecuatoriano.

"La postura del gobierno colombiano ha sido más bien de ir a la ofensiva. En vez de bajarle el tono, lo están aumentando", dijo Obando.

Las mesas técnicas entre ambos países, programadas en semanas anteriores, fueron suspendidas tras las declaraciones de Petro. La canciller de Ecuador lo confirmó oficialmente.

El empleo: una reactivación que no lo es



El aumento de camiones en la frontera ha generado una percepción de reactivación también en las plazas de trabajo vinculadas al comercio exterior en Ipiales. Pero Obando advierte que se trata de un espejismo coyuntural.

"A partir del día viernes ya prácticamente se vuelve a caer otra vez, y ya con más dureza", señaló. Ningún exportador estará dispuesto a pagar el 100%, lo que significa que el flujo que hoy se observa no tiene continuidad más allá del 30 de abril.

El sector de transporte pesado en la frontera norte es uno de los más sensibles a este choque.

Solo en Carchi ruedan unos 3.500 vehículos pesados vinculados a 155 empresas, siendo el transporte la segunda actividad productiva de la provincia.

A ese ecosistema se suman ocho depósitos de almacenamiento temporal y decenas de operadores de comercio exterior y agentes de aduana.

Lo que viene



La entrada en vigor del 100% marca un punto de inflexión que los gremios fronterizos venían advirtiendo desde que el Ministerio de Producción anunció la medida el 9 de abril.

La Asociación Andina de Transportistas Internacionales por Carretera (Andinatic) alertó que el alza provoca una contracción del comercio formal, fortalece los pasos ilegales y debilita el control estatal en la zona.

La guerra comercial entre Ecuador y Colombia comenzó el 21 de enero de 2026, cuando el gobierno de Daniel Noboa impuso una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas. En menos de cuatro meses, esa cifra se triplicará.

El comercio binacional —que en años anteriores rondaba los $ 2.800 millones anuales, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de $ 900 millones— enfrenta su peor momento desde que ambos países son socios comerciales.

Para quienes trabajan en la frontera, el 1 de mayo no es solo el Día del Trabajo. Es la fecha en que se apaga lo que quedaba.