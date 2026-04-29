Gobierno busca que las empresas incluyan en sus contratos con transportistas el alza del diésel

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Gobierno propone que las empresas incluyan el incremento del precio del diésel en sus contratos con transportistas, para evitar que el costo recaiga únicamente en los conductores.

El alza del diésel ha elevado los costos operativos del sector, que advierte posibles paralizaciones y solicita medidas como ajuste de tarifas, devolución de IVA y freno al incremento de combustibles.

Las ayudas al transporte interprovincial se mantienen hasta mayo (con posible revisión), mientras que para el transporte urbano el Gobierno considera que ya fueron suficientes y deja en manos de los municipios cualquier alza de pasajes.

El Gobierno Nacional está conversando con las empresas privadas del país sobre la situación del alza del precio del diésel que tanto afecta a los conductores del transporte pesado de carga, según indicó este 29 de abril, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, en una entrevista en Ecuavisa.

Las empresas privadas utilizan el servicio de los transportistas pesados para transportar sus productos y mercancías que se venden en el interior y exterior del país. Por ejemplo, los camiones retiran los productos de los campos de cultivos y los llevan hasta los puntos de venta o hasta los puertos para su exportación.

Para estos casos, el Ministerio de Transporte quiere que las empresas tomen en cuenta el incremento en el precio del diésel en los contratos que hagan con los transportistas. Esto, como medida para aliviar los bolsillos de los conductores que ahora deben pagar más por circular, tras la eliminación del subsidio al diésel en septiembre del año pasado, el incremento de los combustibles y la eliminación de las compensaciones que recibieron hasta diciembre de 2025.

“Los contratos entre el sector privado y el sector transportista no necesariamente consideran estos cambios. Estamos haciendo mesas de trabajo con el sector privado para que ellos puedan incorporar cambios contractuales, para que cuando haya cambios (como el alza del precio del diésel) estos puedan ser considerados rápidamente en el flete”, indicó el funcionario.

El pasado 20 de abril, mediante rueda de prensa, los miembros de la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape) informaron que el alza del precio del diésel podría empujarlos a tomar medidas como la paralización de sus motores, al no tener cómo cubrir sus costos de operación. Ante ello, hicieron pedidos al Gobierno de los que esperaban una respuesta en máximo 15 días.

El pedido de los transportistas al Gobierno

Los pedidos fueron la focalización del sector organizado, un ajuste dinámico de tarifas, la devolución del IVA de los productos y servicios de la canasta básica de los transportistas y la paralización del alza mensual de los combustibles.

Desde septiembre de 2025, cuando el Gobierno eliminó el subsidio al diésel, el precio de este combustible ha venido experimentando una subida. Pasó de costar $1,80 a $2,96 por galón, hasta el pasado 12 de abril cuando fue la última actualización.

Luque, en la entrevista televisiva, indicó que el Gobierno además ha mantenido varias conversaciones con los gremios del transporte pesado, con los que espera “llegar a buen puerto en casi todos los ámbitos que ellos pedían”, aunque señaló que el Gobierno sigue subsidiando el diésel ya que el precio internacional está por encima de los $4 por galón.

¿Se extenderán las compensaciones al transporte inter e intraprovincial?

Hasta el 15 de mayo de este año el transporte inter e intraprovincial contará con las compensaciones que le entrega el Gobierno, a raíz de la eliminación del subsidio al diésel. En estos casos, el ministro Luque señaló que el Ministerio sigue analizando si ampliar o no las ayudas para otros meses más.

Indicó que la alternativa de seguir dando las compensaciones dependerá de los resultados de otros proyectos en los que el Ministerio trabaja, tales como Tercera Placa y el costo de las tarifas en ciertas rutas interprovinciales. “Ese trabajo aún no se acaba y dependiendo de eso tomaremos una decisión”, indicó.

¿Habrá compensaciones para el transporte urbano?

Sobre el pedido de los conductores del transporte urbano de también ser considerados para una posible ampliación de la compensación, el ministro indicó que la ayuda que ya se les dio fue suficiente para que los municipios trabajen “en lo que les corresponde”.

Gremios del transporte urbano han amenazado incluso con subir el costo de los pasajes si no se les extiende las compensaciones. Ante ello, Luque indicó que el Municipio de Cuenca ya tomó esa decisión y que la idea de replicarla en otras ciudades, deberán manejarla los alcaldes. Señaló que, de darse un alza de pasajes, el nuevo precio deberá compensar una mejora del servicio de los buses urbanos.