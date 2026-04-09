Publicado por Lina Zambrano Creado: Actualizado:

Lo que debe saber Protesta en Guayaquil por el IVA a alimentos básicos refleja el malestar por el aumento del costo de vida. La leche deslactosada ahora tienen que pagar 15 % del tributo, cuando antes era 0 %.

Organizaciones sociales anuncian nuevas movilizaciones rumbo al 1 de mayo. En la marcha también se solidarizaron con las familias de los niños que han fallecido por falta de atención médica.

Un grupo de ciudadanos se reunió la tarde del miércoles 8 de abril de 2026, desde las 16:00, para expresar su inconformidad por la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA) a productos que anteriormente estaban exentos, como parte de las recientes disposiciones económicas del Servicio de Rentas Internas, "que mediante circulares interpreta la ley, para extender la lista de productos a los que se pueda cobrar el tributo", reclamaron dirigentes sociales.

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El punto de concentración fue el Parque Centenario, ubicado en la avenida 9 de Octubre y Lorenzo de Garaicoa, en el centro de Guayaquil. En los primeros minutos del plantón, la presencia de policías y agentes de control superaba a la de manifestantes. Sin embargo, una hora después, la concurrencia aumentó hasta ocupar aproximadamente media cuadra.

Los asistentes avanzaron en marcha hasta la calle Boyacá, donde fueron interceptados por las fuerzas del orden, que impidieron su paso con el objetivo de evitar complicaciones en el tránsito durante la hora pico.

La falta de coherencia en los mensajes oficiales

La convocatoria estuvo a cargo del Frente Popular del Guayas, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y el Parlamento Intercultural de los Pueblos, organizaciones que desde hace varios meses han impulsado acciones de protesta frente a las medidas económicas del Gobierno.

Fabián Macías, presidente del FUT en Guayas, explicó que esta movilización forma parte de una serie de acciones sostenidas por organizaciones sociales y sindicales. Señaló que los trabajadores se fueron sumando al plantón tras cumplir sus jornadas laborales y reiteró que las demandas se mantienen desde el inicio de la actual administración.

Según Macías, las políticas económicas y sociales implementadas han tenido un impacto negativo en la población. “No es posible que se apliquen medidas que afectan directamente el bolsillo de la ciudadanía, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo”, manifestó, al tiempo que cuestionó la falta de coherencia en los mensajes oficiales sobre qué productos están gravados con IVA.

“Hoy compramos menos y gastamos más”

Durante la jornada también participó Virginia Pinela, vicepresidenta nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y presidenta de la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas, quien aseguró que el incremento de precios ha golpeado con fuerza a las familias ecuatorianas.

Pinela detalló que productos básicos como la leche, el arroz, la papa y el atún han registrado aumentos significativos. Indicó, por ejemplo, que la leche en funda pasó de costar entre 0,75 y 0,78 dólares a cerca de 0,97 dólares, mientras que el atún subió de 0,99 a 1,27 dólares. “Hoy compramos menos y gastamos más”, afirmó.

Además, cuestionó las cifras oficiales de inflación, señalando que no reflejan la realidad que enfrentan los ciudadanos en su vida diaria. “El ecuatoriano no se guía por estadísticas, sino por lo que le alcanza en el bolsillo”, sostuvo.

Durante las intervenciones, los manifestantes solicitaron al Gobierno que se elimine el IVA en productos esenciales como la leche deslactosada y otros alimentos de consumo básico. También expresaron su preocupación por la situación del sistema de salud y pidieron atención digna para todos los ecuatorianos, especialmente en zonas vulnerables del país.

Finalmente, las organizaciones anunciaron que el próximo 18 de abril de 2026 se reunirán para definir nuevas acciones de protesta en el marco del Día del Trabajador, que se conmemora el 1 de mayo.