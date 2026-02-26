Más de 10.600 ecuatorianos consiguen empleo en el extranjero entre 2023 y 2026

Los programas de migración circular y las becas internacionales se consolidan como grandes alternativas

Referencial. Un total de 10.610 ciudadanos ecuatorianos se beneficiaron entre 2023 y 2026 con la posibilidad de acceder a empleos en el extranjero.

Un total de 10.610 ciudadanos ecuatorianos se beneficiaron entre 2023 y 2026 con la posibilidad de acceder a empleos en el extranjero mediante los programas de migración circular, que les permiten desplazarse de forma regular a otros países para trabajar y luego retornar al Ecuador, informó este miércoles 25 de febrero el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

Entre los principales destinos constan Israel (6.000 cupos en agricultura), España (1.666 en labores agrícolas y salvavidas), Francia (1.200 bajo la modalidad “Work and Holiday”) y Estados Unidos (704 en actividades agrícolas y de servicios). Solo en los dos primeros meses de 2026 se formalizaron 3.225 plazas laborales fuera del país, lo que constituye una “opción frente a la migración riesgosa”.

Asimismo, se incorporaron nuevos destinos como Italia, Alemania, Canadá, República Dominicana, Hungría y Australia, en áreas como enfermería, mecánica industrial, hotelería, turismo e intercambio juvenil; además, en mayo se pondrá en marcha un programa agrícola con España que posibilitará el traslado de 345 trabajadores ecuatorianos a Almería.

El presidente de la República, Daniel Noboa, participó de la entrega de más de 150 mil becas a beneficiarios del programa de Becas 'Because He Is Nice 2026', en la provincia del Guayas. cortesía

Becas internaciones: ¿en qué países?

La Cancillería también señaló que se registró un “aumento histórico” en el acceso a becas internacionales, al pasar de 2.046 en 2023, cuando comenzó el primer período presidencial de Daniel Noboa, a 41.442 en 2025.

“En 2024 se contabilizaron 17.931 beneficiarios, cifra que significó un crecimiento relevante en relación con 2023, cuando el programa Globo Común reportó 2.046 personas favorecidas, lo que evidencia una articulación activa de alianzas bilaterales, multilaterales y con el sector privado”, indicó la cartera de Estado en un comunicado.

En los últimos dos años se promovieron diversos programas en coordinación con empresas privadas y solo en 2025 las misiones ecuatorianas en el exterior “tramitaron 40.482 becas provenientes de distintos países y 960 adicionales mediante organismos internacionales”.

El pasado 19 de febrero, la Cancillería desarrolló una mesa de trabajo para actualizar los procedimientos de gestión de la cooperación educativa y reforzar la coordinación interinstitucional, y anunció la apertura de 53 nuevas ofertas.

