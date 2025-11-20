Becas internacionales: capacitación 100% financiada para profesionales en India

Según la información oficial, las becas cubren el 100% de los costos asociados al viaje y a la formación

La iniciativa está dirigida principalmente a funcionarios públicos y profesionales.

La cooperación internacional amplía las opciones de formación para profesionales ecuatorianos a través de nuevas becas orientadas a cursos especializados en India. En el marco del programa Globo Común, el Gobierno impulsa una alianza con el Indian Technical and Economic Cooperation Program (ITEC), que permite acceder a capacitación de corta duración con cobertura total.

La iniciativa está dirigida principalmente a funcionarios públicos y profesionales interesados en actualizar sus conocimientos en áreas como gobernanza, auditoría de sistemas, liderazgo, robótica, automatización, gestión electoral y energías renovables. Todos los programas se imparten en inglés y están diseñados para ofrecer herramientas aplicables en el ejercicio técnico y administrativo.

Según la información oficial, las becas cubren el 100% de los costos asociados al viaje y a la formación. Esto incluye pasajes aéreos, visa, matrícula, alojamiento, materiales académicos y actividades de campo, con lo que se eliminan barreras económicas para los postulantes.

La oferta vigente contempla curso

Information Systems Audit

Leadership in a VUCA World

Public Policy and Governance

Packaging Automation

Robotics and Augmented Packaging

Microgrids and Renewables

Programa básico de gestión electoral

Las inscripciones están abiertas hasta el 21 de noviembre, aunque Globo Común mantiene convocatorias permanentes en otras áreas del conocimiento. Más información sobre requisitos y procesos de aplicación puede consultarse en el enlace

¿Cómo acceder a becas para estudios de tercer y cuarto nivel?

En Ecuador continúa abierto un programa de becas para obtener títulos de tercer y cuarto nivel. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó el 14 de octubre que las becas del programa Globo Común cubren total o parcialmente el costo de los estudios.

Los beneficiarios podrán cursar carreras universitarias o maestrías en instituciones nacionales e internacionales, en países como Japón, Turquía, China y España, entre otros.

Por ejemplo, la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL) de México, ofrece maestrías en:

Administración de Negocios

Mercadotecnia Digital y Comercio Electrónico

Administración de Instituciones Educativas

Administración Pública

