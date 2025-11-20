Becas internacionales: capacitación 100% financiada para profesionales en India
Según la información oficial, las becas cubren el 100% de los costos asociados al viaje y a la formación
La cooperación internacional amplía las opciones de formación para profesionales ecuatorianos a través de nuevas becas orientadas a cursos especializados en India. En el marco del programa Globo Común, el Gobierno impulsa una alianza con el Indian Technical and Economic Cooperation Program (ITEC), que permite acceder a capacitación de corta duración con cobertura total.
(Te invitamos a leer: Inicia proyecto Casa U: Tres universidades de Ecuador con residencia para estudiantes)
La iniciativa está dirigida principalmente a funcionarios públicos y profesionales interesados en actualizar sus conocimientos en áreas como gobernanza, auditoría de sistemas, liderazgo, robótica, automatización, gestión electoral y energías renovables. Todos los programas se imparten en inglés y están diseñados para ofrecer herramientas aplicables en el ejercicio técnico y administrativo.
Según la información oficial, las becas cubren el 100% de los costos asociados al viaje y a la formación. Esto incluye pasajes aéreos, visa, matrícula, alojamiento, materiales académicos y actividades de campo, con lo que se eliminan barreras económicas para los postulantes.
La oferta vigente contempla curso
- Information Systems Audit
- Leadership in a VUCA World
- Public Policy and Governance
- Packaging Automation
- Robotics and Augmented Packaging
- Microgrids and Renewables
- Programa básico de gestión electoral
Las inscripciones están abiertas hasta el 21 de noviembre, aunque Globo Común mantiene convocatorias permanentes en otras áreas del conocimiento. Más información sobre requisitos y procesos de aplicación puede consultarse en el enlace
[BOLETÍN] 🤝 El Gobierno de #ElNuevoEcuador, en el marco del programa Globo Común, cuenta con becas con cobertura del 100%, fruto de la alianza estratégica con el Indian Technical and Economic Cooperation Program, para realizar cursos cortos de capacitación en India.— Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (@Educacion_Ec) November 20, 2025
📚 La… pic.twitter.com/j9rQ6xQTiL
¿Cómo acceder a becas para estudios de tercer y cuarto nivel?
En Ecuador continúa abierto un programa de becas para obtener títulos de tercer y cuarto nivel. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó el 14 de octubre que las becas del programa Globo Común cubren total o parcialmente el costo de los estudios.
Los beneficiarios podrán cursar carreras universitarias o maestrías en instituciones nacionales e internacionales, en países como Japón, Turquía, China y España, entre otros.
Por ejemplo, la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL) de México, ofrece maestrías en:
- Administración de Negocios
- Mercadotecnia Digital y Comercio Electrónico
- Administración de Instituciones Educativas
- Administración Pública
