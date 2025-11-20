Expreso
La iniciativa está dirigida principalmente a funcionarios públicos y profesionales
Becas internacionales: capacitación 100% financiada para profesionales en India

Según la información oficial, las becas cubren el 100% de los costos asociados al viaje y a la formación

La cooperación internacional amplía las opciones de formación para profesionales ecuatorianos a través de nuevas becas orientadas a cursos especializados en India. En el marco del programa Globo Común, el Gobierno impulsa una alianza con el Indian Technical and Economic Cooperation Program (ITEC), que permite acceder a capacitación de corta duración con cobertura total.

La iniciativa está dirigida principalmente a funcionarios públicos y profesionales interesados en actualizar sus conocimientos en áreas como gobernanza, auditoría de sistemas, liderazgo, robótica, automatización, gestión electoral y energías renovables. Todos los programas se imparten en inglés y están diseñados para ofrecer herramientas aplicables en el ejercicio técnico y administrativo.

Según la información oficial, las becas cubren el 100% de los costos asociados al viaje y a la formación. Esto incluye pasajes aéreos, visa, matrícula, alojamiento, materiales académicos y actividades de campo, con lo que se eliminan barreras económicas para los postulantes.

La oferta vigente contempla curso

  • Information Systems Audit
  • Leadership in a VUCA World
  • Public Policy and Governance
  • Packaging Automation
  • Robotics and Augmented Packaging
  • Microgrids and Renewables
  • Programa básico de gestión electoral

Las inscripciones están abiertas hasta el 21 de noviembre, aunque Globo Común mantiene convocatorias permanentes en otras áreas del conocimiento. Más información sobre requisitos y procesos de aplicación puede consultarse en el enlace

¿Cómo acceder a becas para estudios de tercer y cuarto nivel?

En Ecuador continúa abierto un programa de becas para obtener títulos de tercer y cuarto nivel. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó el 14 de octubre que las becas del programa Globo Común cubren total o parcialmente el costo de los estudios.

Los beneficiarios podrán cursar carreras universitarias o maestrías en instituciones nacionales e internacionales, en países como Japón, Turquía, China y España, entre otros.

Por ejemplo, la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL) de México, ofrece maestrías en:

  • Administración de Negocios
  • Mercadotecnia Digital y Comercio Electrónico
  • Administración de Instituciones Educativas
  • Administración Pública

