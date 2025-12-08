Becas para maestrías en España: ¿Cómo postular y qué financian para ecuatorianos?

Embajada de Ecuador y Formato Educativo ofrecen 2.200 becas para maestrías y cursos en España

Referencial.Ecuatorianos celebran su graduación en España, símbolo del impacto que tienen las becas impulsadas por la Embajada y Formato Educativo

La Embajada de Ecuador en España, en alianza con la Escuela de Negocios Formato Educativo, ha puesto en marcha un ambicioso programa académico que ofrece más de 2.200 becas exclusivas para ecuatorianos residentes en territorio español. El convenio, suscrito por la embajadora Vilma Andrade y el CEO de la institución, Rafael Domínguez, constituye una oportunidad educativa de gran alcance, valorada en 175.000 euros, destinada a fortalecer la preparación profesional de la comunidad migrante.

Gracias a este acuerdo, los participantes podrán acceder a maestrías virtuales y cursos de formación continua en áreas de alta demanda laboral, como inteligencia artificial, marketing digital, emprendimiento, dirección empresarial y otras disciplinas clave, consolidando así un camino de crecimiento académico y profesional en España.

Becas completas, parciales y cursos de formación especializada

La embajadora Andrade detalló que el convenio contempla:

100 becas completas para maestrías.

1.300 becas para cursos de formación continua.

800 becas parciales para estudios de posgrado

En total se habilitarán 54 programas de maestría, todos en modalidad virtual y con tres convocatorias al año. Cada estudiante obtendrá tres títulos internacionales, incluyendo la prestigiosa certificación Harvard Business Impact, gracias a la colaboración académica con Harvard Business School.

Requisitos y proceso de inscripción en línea

Para acceder a estas becas, los postulantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser ciudadanos ecuatorianos.

Residir actualmente en España.

Contar con un título universitario o experiencia profesional comprobable.

Las inscripciones ya están disponibles a través de la página web oficial de la Escuela de Negocios Formato Educativo. Durante la presentación del programa, el CEO Rafael Domínguez destacó la relevancia del acuerdo: “La relación con la Embajada ecuatoriana ha sido clave y refleja objetivos compartidos. La educación se convierte en un instrumento de desarrollo y empoderamiento para la comunidad migrante”.

Impulso a la educación de mujeres ecuatorianas en España

Uno de los pilares del programa será el apoyo a mujeres ecuatorianas residentes en España. La embajadora Andrade explicó que se otorgarán becas especiales para aquellas que acrediten independencia económica. “El simple hecho de demostrar que poseen una cuenta bancaria será un punto de acceso directo a una beca”, afirmó Domínguez.

