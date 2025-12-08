Los actores y actrices más buscados del 2025: ranking por popularidad digital

Los actores más buscados del 2025 destacaron por estrenos clave y polémicas que encendieron la conversación global

En un año marcado por estrenos de alto impacto, controversias de casting y regresos inesperados, el Year in Search 2025 se consolidó como un termómetro del entretenimiento global. La lista anual de Google reveló cuáles fueron los actores y actrices que registraron el mayor crecimiento en búsquedas, impulsados por proyectos taquilleros, anuncios sorpresivos y debates en redes.

La categoría de “Actores de Tendencia” identifica a los intérpretes con los picos más altos de atención mundial, un indicador clave para medir quiénes dominaron la conversación digital a lo largo del 2025.

Las estrellas que lideraron el interés mundial

El ranking expone una mezcla de nuevos talentos, figuras consolidadas y protagonistas de series que arrasaron en plataformas de streaming.

Mikey Madison encabezó el interés global

El éxito crítico de Anora sostuvo su enorme visibilidad. Aunque se estrenó en el 2024, la cinta continuó como tema recurrente y se ubicó entre las más buscadas del 2025, lo que consolidó a Madison en la cima del listado.

Lewis Pullman subió con fuerza de la mano de Twisters

Lewis Pullman, nacido el 29 de enero de 1993 en Los Ángeles, es un actor estadounidense que ha ganado notoriedad por su versatilidad en cine y televisión.

Hijo de Bill Pullman, saltó a la fama con Top Gun: Maverick y continuó consolidándose con proyectos como Bad Times at the El Royale, Catch-22 y Lessons in Chemistry. En 2025 alcanzó uno de sus picos de popularidad al interpretar a Sentry en Thunderbolts, papel que lo posicionó como una de las figuras emergentes más comentadas de Hollywood

Ese ascenso se potenció con su liderazgo en el blockbuster Twisters, que generó un repunte masivo de búsquedas y reforzó su proyección internacional como uno de los actores jóvenes con mayor futuro en la industria.

Isabela Merced brilló con grandes franquicias

Su casting como Hawkgirl en Superman, su participación en la segunda temporada de The Last of Us y su papel en Peacemaker 2 dispararon su alcance global, posicionándola como uno de los rostros más buscados del año.

Isabela Merced ganó proyección internacional tras un año marcado por grandes franquicias y papeles clave en cine y televisión. Instagram: Isabelamerced

Song Ji Woo se consolidó en la ola del K-drama

Song Ji Woo, nacida el 15 de diciembre de 1997, es una actriz formada en la Korea National University of Arts que comenzó su carrera en 2019 con el drama Blessing of the Sea. Su presencia en pantalla y su versatilidad le permitieron abrirse camino rápidamente, pero fue su interpretación de la versión joven de Hye-jeong en The Glory la que la proyectó al radar internacional, convirtiéndola en una de las nuevas caras del K-drama con mayor crecimiento mediático.

El impacto de The Glory y su aparición en Squid Game 2 —como la jugadora 196— la proyectaron como una de las actrices surcoreanas más mencionadas de 2025.

Kaitlyn Dever volvió al centro del debate

Kaitlyn Dever es una actriz estadounidense que lleva varios años construyendo una carrera sólida y respetada en cine y televisión. Nacida el 21 de diciembre de 1996, saltó a la fama por sus papeles en series como Last Man Standing y Justified, pero su reconocimiento global llegó con proyectos más maduros como Booksmart (2019), donde recibió elogios por su interpretación, y Unbelievable (2019), miniserie por la que fue nominada al Golden Globe.

Kaitlyn Dever volvió al centro del debate mediático en 2025. Su interpretación de Abby Anderson en The Last of Us reactivó conversaciones intensas entre fans del videojuego y nuevos espectadores, especialmente por las comparaciones físicas, la presión del fandom y el reto emocional del personaje. Su actuación dividió opiniones, pero también destacó por el nivel de compromiso que mostró en escenas de gran exigencia física y dramática.

A esto se sumó su participación en House of Dynamite, un thriller político que la colocó en un registro más oscuro y adulto. La crítica resaltó su capacidad para sostener papeles densos, y ese contraste entre acción, trauma y tensión política fortaleció su presencia en tendencias globales

En conjunto, ambos proyectos la posicionaron como una de las actrices más observadas del año gracias a su versatilidad y al ruido que genera cada lanzamiento que protagoniza.

El 2025 confirmó que la popularidad digital marca el ritmo de las carreras en Hollywood. Entre ascensos rápidos, regresos inesperados y fenómenos virales, este ranking ofrece una instantánea del momento: un mapa cambiante de rostros que hoy dominan las búsquedas y mañana podrían redefinir la industria.

