Los seguros privados de Ecuador repuntan un 6 % y consolidan su recuperación en 2025

Este mercado llegó a mover $ 2.368 millones, impulsado por primas en vida colectiva

La venta de seguro de vida colectiva se consolidó como el producto de mayor demanda.

El mercado de seguros en Ecuador cerró 2025 con un movimiento total de $ 2.368 millones, lo que representa un incremento del 5,7 % frente al año anterior. El desempeño ubica al sector en una senda de expansión alineada con el crecimiento de la economía nacional, lo que le ha permitido estabilizar sus cuentas y niveles de solvencia, tras la volatilidad que dejó la pospandemia.

RELACIONADAS El seguro de vida colectiva rebasa por primera vez al de vehículos

Vida colectiva lidera el mercado asegurador

Por ramos, el seguro de vida colectiva se consolidó como el producto de mayor demanda, con $ 736 millones, por encima de los $ 693 millones registrados en 2024. Le siguieron el segmento de vehículos, con $ 436 millones, y el ramo de incendios, con $ 296 millones.

Transportistas del Carchi anuncian paro por crisis comercial con Colombia Leer más

Patricio Salas, secretario ejecutivo de Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), explica que el dinamismo de vida colectiva (que creció 6,2 %, por encima del promedio del mercado) responde a varios factores estructurales.

El primero es su estrecha relación con el crédito. Mientras se mantiene el flujo de préstamos hipotecarios y prendarios, explicó, aumenta la contratación de seguros de vida que cubren esas obligaciones, evitando que las familias hereden deudas en caso de fallecimiento del titular.

A esto se suma la contratación de pólizas por parte de empresas como parte de los paquetes de beneficios laborales y la estrategia de innovación del sector, que ha ampliado su alcance hacia poblaciones antes desatendidas mediante cooperativas y productos más simples y accesibles.

Vehículos crece, pero por debajo del promedio

El ramo de vehículos registró un crecimiento del 4,3 %, por debajo del promedio del mercado, pese a que 2025 fue un año récord en ventas de unidades nuevas.

Según Salas, la diferencia radica en que la decisión de asegurar un automóvil depende exclusivamente del cliente, a diferencia de la prioridad, tanto global como local, que hoy tienen la estabilidad financiera familiar y la protección de la salud y la vida.

RELACIONADAS La fusión de Seguros Equinoccial y Ecuatoriano Suiza se concreta

$ 961 millones en siniestros: la prueba de solvencia

Más allá del crecimiento en primas, la solidez del sector se refleja en su capacidad de respuesta. Durante 2025, las aseguradoras privadas desembolsaron $ 961 millones en siniestros pagados, lo que equivale a un promedio diario de 2,6 millones de dólares entregados a familias y empresas.

El análisis por tipo de riesgo muestra matices relevantes:

¿Se escuchará la voz de jubilados? Acción de protección por devolución del IVA es hoy Leer más

Vehículos. Es el ramo con mayor frecuencia de reclamos ($ 264 millones). Se caracteriza por un flujo constante de pagos, impulsado por incidentes como choques menores, robos de accesorios o partes.

Vida colectiva. Alcanzó $ 256 millones en indemnizaciones. Para Salas, su impacto social es profundo: libera a las familias de deudas hipotecarias o prendarias tras el fallecimiento del titular, aportando estabilidad en momentos críticos.

Asistencia médica. Se ubicó como el tercer ramo con mayores desembolsos, con $ 112 millones. La cifra refleja la dependencia de la salud privada frente a las limitaciones del sistema público y el encarecimiento de procedimientos y medicamentos.

Para acceder a todo el contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE!