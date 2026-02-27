El valle tiene un nuevo parque: Así puede reservar la cancha

La renovación incluyó el reemplazo de juegos infantiles, la recuperación del humedal y de la pista de bicicross

Uno de los espacios más esperados fue la cancha. Los usuarios deben respetar las normas de convivencia.

Después de años en los que el abandono y la inseguridad alejaron a las familias, el parque metropolitano El Tingo, en la parroquia de Alangasí, volvió a cobrar vida. Niños en los juegos, jóvenes en la cancha y vecinos caminando alrededor de la laguna marcan la nueva escena en este espacio del Valle de Los Chillos.

El parque, que abarca 4,6 hectáreas, fue intervenido por el Municipio de Quito en 43.390 metros cuadrados de áreas verdes.

La renovación incluyó el reemplazo de juegos infantiles, la recuperación del humedal y de la pista de bicicross, la instalación de nuevo césped sintético en la cancha de fútbol y mallas perimetrales, además de una repotenciación completa de la iluminación LED.

También se sumaron asaderos, nuevos árboles y mejoras en el mobiliario urbano. El resultado: un espacio más iluminado y transitable, con zonas infantiles, áreas para mascotas y guardianía permanente las 24 horas, los siete días de la semana, según el Municipio.

La obra representó una inversión municipal de 1,16 millones de dólares y beneficia directamente a más de 70.000 habitantes del sector.

¿Cómo reservar la cancha?

Uno de los puntos que más interés ha despertado es la cancha de fútbol con césped sintético. La reserva es gratuita y se realiza enviando un correo electrónico a: reservasparquemetroeltingo@epmmop.gob.ec

Quienes utilicen la cancha deben acudir con calzado adecuado (sin pupos) y respetar normas básicas de convivencia: depositar la basura en su lugar, mantener a las mascotas con correa y recoger sus desechos.

El Municipio de Quito intervino en 43.390 metros cuadrados de áreas verdes. Foto: Flickr / Municipio de Quito

El alcalde, Pabel Muñoz, quien asistió a la inauguración, subrayó que la recuperación del parque es una apuesta por espacios seguros y dignos para la convivencia.

