Robos en La Puntilla: denuncian asaltos a vehículos en exteriores de parque Municipal

La inseguridad continúa golpeando incluso a los sectores considerados de mayor plusvalía en la provincia del Guayas. Visitantes del parque municipal Bicentenario, ubicado en la parroquia La Puntilla del cantón Samborondón, alertan sobre asaltos reiterados a vehículos estacionados en los exteriores del espacio recreativo.

Según pudo conocer EXPRESO, los hechos se concentran principalmente en los alrededores del parque situado en el sector de Ciudad Celeste.

La modalidad, de acuerdo con los afectados, se repite con preocupante frecuencia. Los propietarios dejan sus automotores estacionados mientras realizan actividades deportivas o recreativas y, al regresar, encuentran los vidrios rotos y sus pertenencias sustraídas.

“Yo vengo caminando porque hace dos semanas se llevaron una maleta del interior de mi carro, rompieron el vidrio y se la llevaron”, relató Saúl Larrea, morador de Ciudad Celeste. El residente asegura que su caso no es aislado. “Vengo casi todos los días y es normal que hayan vidrios de carros en el piso porque se llevan las pertenencias”, añadió, evidenciando que el problema se ha vuelto parte del paisaje cotidiano.

Las denuncias no se limitan al hurto de objetos personales. Carlos Morales, otro habitante de la zona, advirtió que también se han reportado robos de autopartes. “Vi como un conductor se quejó porque se le robaron un retrovisor. Eso está terrible”, sostuvo. La recurrencia de estos hechos sugiere una operación sistemática que actúa con rapidez y, aparentemente, con escaso temor a controles.

En redes sociales circulan videos y testimonios que refuerzan las versiones ciudadanas. Las grabaciones muestran vehículos con ventanas destrozadas y propietarios denunciando pérdidas económicas. Pese a la visibilidad digital del problema, los moradores sostienen que no perciben un refuerzo sostenido de la vigilancia en la zona.

El parque Bicentenario es un punto de encuentro familiar y deportivo que atrae a decenas de personas a diario. Sin embargo, la falta de resguardo en sus exteriores estaría convirtiendo la visita en una experiencia de riesgo. La ciudadanía denuncia ausencia de presencia policial permanente y de sistemas de videovigilancia eficaces es uno de los principales reclamos.

“Deben poner más personal de vigilancia, colocar cámaras y que vigilen los carros”, exigió Morales. Además, subrayó la necesidad de mejorar la iluminación no solo en los alrededores del parque, sino en varios sectores de Ciudad Celeste.

“No me refiero solo a los alrededores del parque. Hay algunas zonas de Ciudad Celeste que están muy oscuras. Hay mucho desarrollo por acá, pero deben mejorarse estas cosas esenciales”, señaló.

Mientras los vecinos piden acciones concretas y no solo patrullajes esporádicos, los robos en los exteriores del parque municipal continúan alimentando la percepción de que la delincuencia opera sin mayor contención, incluso en uno de los sectores más exclusivos de la provincia.

