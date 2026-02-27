Expreso
Jim Carrey
Jim Carrey con su Premio César 2026REUTERS

Jim Carrey sorprende a París: recibió su César honorífico hablando en francés

El actor dejó el inglés a un lado y conquistó al público francés con un discurso tan emotivo como cómico

  • Cristina Carranza

Entre risas, emoción y un inesperado dominio del idioma, Jim Carrey convirtió la gala de los Premios César 2026, edición 51ª, en uno de los momentos más comentados de la noche. Aceptó su premio honorífico hablando íntegramente en francés y recordó por qué su carisma sigue siendo universal.

El actor canadiense de 64 años recibió el galardón a la trayectoria durante la ceremonia celebrada el jueves 26 de febrero en el teatro L'Olympia, en París. Allí, agradeció al público con un discurso que combinó poesía y gratitud: “Como actor, cada personaje es como arcilla en manos de un escultor… qué afortunado he sido de compartir este arte con personas que me han abierto su corazón”.

Con su característico humor, cerró su intervención bromeando sobre su pronunciación: “¿Qué tal mi francés? Casi mediocre, ¿verdad? Perdonen, apenas lo estoy aprendiendo… tengo la lengua cansada”. La frase provocó una ovación inmediata en la sala.

Raíces francesas que vuelven a escena

Antes de hablar, Carrey fue presentado por el cineasta Michel Gondry, con quien trabajó en la película ¡Olvídate de mí!. La conexión con Francia no quedó solo en lo artístico: el actor reveló que uno de sus antepasados, Marc-François Carré, nació en Saint-Malo antes de emigrar a Canadá hace unos 300 años.

El comediante, recordado por filmes como El show de Truman y Dos tontos muy tontos, suma así otro hito a una carrera que, aunque nunca fue premiada con un Óscar, sí obtuvo dos Globos de Oro y el cariño del público en varios continentes.

Humor, cine y un momento viral

Fiel a su estilo, el actor aprovechó el cierre de su discurso para bromear sobre la propia ceremonia y los premiados de la noche, aludiendo incluso a la tradición cinematográfica francesa ligada a Jean-Luc Godard y a figuras contemporáneas como Richard Linklater o Paul Thomas Anderson.

El resultado fue un discurso que mezcló elegancia, nostalgia y comedia, y que ya circula como uno de los momentos más virales de los César 2026. Una escena que confirma que, incluso en otro idioma, Jim Carrey sigue siendo el mismo: un artista capaz de emocionar y hacer reír al mismo tiempo.

