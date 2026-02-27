Qué estrena marzo 2026 en videojuegos: calendario completo de lanzamientos

Guía de videojuegos marzo 2026: Del debut de la Nintendo Switch 2 hasta los remakes más esperados en PS5 y Xbox

Referencial. Un grupo de amigos disfruta de las novedades del 'gaming' en marzo de 2026, mes que marca el debut de la Nintendo Switch 2 y remakes en PS5 y Xbox.

El tercer mes de 2026 se perfila como el primer gran punto de inflexión para la industria del gaming en este año. La expectativa no solo reside en la llegada de títulos de alto presupuesto, sino en la consolidación del catálogo de la sucesora de la Nintendo Switch, que empieza a traccionar el mercado con exclusivas de peso. Entre remakes que apelan a la nostalgia de terror y ambiciosas propuestas de mundo abierto, marzo se convierte en una vitrina tecnológica para PS5, Xbox Series y PC.

A diferencia del arranque de año, este periodo destaca por una diversificación de géneros que busca satisfacer tanto al jugador competitivo como al entusiasta de las narrativas íntimas y los RPG tácticos.

El desembarco de Nintendo y el terror clásico

Los primeros días de marzo estarán marcados por el debut de franquicias icónicas en la nueva arquitectura de Nintendo y el regreso de un clásico del suspenso japonés:

Pokémon Pokopia (5 de marzo): Exclusivo para Nintendo Switch 2. Propuesta de construcción y convivencia con criaturas.

Ever Grave: The Witch and The Curse (5 de marzo): Disponible en PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC. Aventura de rol sobre una maldición ancestral.

Coffee Talk Tokyo (5 de marzo): Disponible en PS5, Xbox y PC. Simulador narrativo de corte relajado ambientado en la capital nipona.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (12 de marzo): Disponible en PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC. El regreso del aclamado título de terror psicológico con gráficos renovados.

John Carpenter’s Toxic Commando (12 de marzo): Disponible en PS5, Xbox y PC. Acción táctica y mutantes con el sello del maestro del cine de horror.

Solasta 2 (12 de marzo): Disponible en PC. Secuela del RPG táctico de nicho centrado en la exploración de mazmorras.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (13 de marzo): Disponible en PS5, Xbox, Switch 2 y PC. Combate por turnos y crianza de monstruos.

Mundos abiertos y acción retro

El cierre del mes apuesta por la potencia gráfica y la nostalgia de los salones arcade, con lanzamientos que exigen el máximo rendimiento de las consolas de última generación:

Crimson Desert (19 de marzo): Disponible en PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC. Uno de los mundos abiertos más ambiciosos del año centrado en mercenarios.

Mouse: P.I. For Hire (19 de marzo): Multiplataforma. Shooter con estética de animación de los años 30 y temática detectivesca.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (19 de marzo): Disponible en consolas actuales y PC. Acción masiva mejorada para los estándares modernos.

Ghost Master: Resurrection (20 de marzo): Disponible en PS5, Xbox, Switch 2 y PC. Estrategia espectral para proteger un reino fantástico.

Copa City (26 de marzo): Disponible en PS5, Xbox y PC. Un innovador simulador de gestión enfocado en la infraestructura de ciudades deportivas.

Screamer (26 de marzo): Disponible en PS5, Xbox y PC. Regreso de las carreras arcade de alta velocidad.

Mega Man Star Force: Legacy Collection (27 de marzo): Multiplataforma. Recopilatorio de clásicos con ajustes de rendimiento y visualización.

RELACIONADAS Resident Evil Requiem logra las mejores reseñas desde Resident Evil 4

El impacto de marzo en el mercado local

La saturación de lanzamientos en este mes obligará a los usuarios a priorizar sus inversiones, especialmente con la llegada de la nueva plataforma de Nintendo a las perchas locales. Se prevé que marzo no solo sea un mes de ventas récord en software, sino el motor que impulse la transición definitiva hacia la nueva generación de consolas. Para el gamer ecuatoriano, la oferta es variada: desde la gestión deportiva hasta el RPG de alta fantasía, asegurando que 2026 sea, desde ya, un año inolvidable para el sector.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ.