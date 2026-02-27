Formulario tercera edad Empresa Eléctrica Quito: Así debe llenar la solicitud

El descuento rige para consumos residenciales de hasta 138 kilovatios hora (kWh) al mes

Los adultos mayores deben cumplir con varios requisitos y llenar un formulario.

Las personas mayores de 65 años pueden acceder a una rebaja del 50% en su planilla de luz a través del beneficio de tercera edad que aplica la Empresa Eléctrica Quito.

El descuento rige para consumos residenciales de hasta 138 kilovatios hora (kWh) al mes y se aplica directamente en la factura, siempre que el usuario cumpla con los requisitos establecidos.

El beneficio también alcanza a instituciones sin fines de lucro, como asilos, albergues, comedores e instituciones gerontológicas, que trabajen en la atención a personas adultas mayores.

¿En qué consiste el beneficio?

La exoneración cubre el 50% del valor del consumo mensual de energía eléctrica hasta un tope de 138 kWh/mes, correspondiente a un solo medidor y a una única cuenta contrato por servicio.

La rebaja se verá reflejada en la factura desde la siguiente emisión, una vez aprobada la solicitud.

Requisitos para personas naturales

Quienes deseen acceder al beneficio deben cumplir con lo siguiente:

Tener 65 años o más

Presentar la cédula de ciudadanía o identidad de la persona adulta mayor

Si tiene cónyuge, adjuntar también su cédula

Contar con un contrato de suministro residencial vigente con la Empresa

Presentar el formulario de beneficio de tercera edad, debidamente llenado y firmado por el titular del servicio

El trámite debe realizarlo el dueño de la planilla de luz. Si lo gestiona un tercero, deberá presentar la documentación del titular y su propia cédula; en ese caso constará únicamente como contacto del trámite.

Requisitos para personas jurídicas

Las instituciones sin fines de lucro que atienden a adultos mayores deben presentar:

RUC (Registro Único de Contribuyentes)

Cédula del representante legal

Nombramiento del representante legal debidamente legalizado

Certificado del organismo competente que acredite que la institución desarrolla actividades sin fines de lucro en favor de personas de la tercera edad

Contrato de suministro vigente con la Empresa

¿Cómo presentar la solicitud?

El trámite puede realizarse:

En línea, mediante el ingreso del formulario digital.

De manera presencial, en las agencias de la Empresa. Recuerde que la gestión es gratuita.

Una vez aprobado el beneficio, personal técnico acudirá al inmueble para verificar que la persona adulta mayor resida efectivamente en el domicilio registrado.

La Empresa también efectuará visitas periódicas para constatar la correcta aplicación del descuento. Si se detectan irregularidades, el beneficio podrá ser retirado y, de ser el caso, se procederá a recuperar los valores correspondientes.

Canales de información

Para dudas o casos particulares, los usuarios pueden comunicarse al 136, la línea directa del Call Center habilitada para consultas desde cualquier operadora.

El beneficio está dirigido exclusivamente al inmueble donde la persona adulta mayor fija su domicilio permanente y se aplica a una sola cuenta contrato, por lo que es importante revisar que la documentación esté completa antes de enviar la solicitud.

