Trabajadores de salud de Guayas logran acuerdo tras plantón en Ministerio de Trabajo

Dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Salud y la subsecretaria Gabriela Lara alcanzaron un acuerdo tras el plantón en Guayaquil.

La Federación Única de Trabajadores de la Salud del Guayas realizó un plantón con más de 50 personas en las calles Primero de Mayo y Quito, en Guayaquil, en los exteriores del Ministerio de Trabajo. La medida se ejecutó por la falta de insumos médicos, presupuesto, protección y por denuncias sobre cambios de régimen y desvinculaciones. Tras la protesta, los dirigentes fueron recibidos por la subsecretaria de Trabajo, Gabriela Lara, por disposición del ministro Harold Burbano.

El secretario general del gremio, Wladimir Gavino, explicó que la movilización respondió a múltiples reclamos acumulados en la red pública de salud. “Por la falta de insumos médicos, cambio de insumos médicos, falta de protección… dentro de los puntos que estábamos reclamando”, sostuvo. También cuestionó la falta de condiciones adecuadas para el personal sanitario.

Según Gavino, otro de los ejes centrales del reclamo es el presupuesto destinado a la provincia del Guayas. “Más de 4.300.000 personas aproximadamente en la población de Guayas y no hay presupuesto suficiente para la salud”, señaló. El dirigente insistió en que los recursos deben ajustarse al número de habitantes y a la demanda hospitalaria.

Reclamos por presupuesto, insumos y clima hospitalario en Guayas

Durante la jornada también pidieron la desmilitarización de tres hospitales del MSP de la provincia. Gavino mencionó al Hospital Universitario, al Hospital Guamo Sur y el Hospital Monte Sinaí, donde (según dijo) los militares permanecen desde hace más de seis meses. El dirigente aseguró que no se han solucionado los problemas estructurales.

“Más de 6 meses y no han hecho nada, no han hecho absolutamente nada. No hay climatización en ninguno de los hospitales”, afirmó. Agregó que la falta de aire acondicionado favorece la proliferación de bacterias y complica la atención médica. Además, denunció la desvinculación de personal y la contratación de personas sin el perfil adecuado.

“Se están contratando gente de su entorno que no tienen el perfil adecuado”, expresó. Por ello, el gremio exigió que profesionales médicos asuman la dirección de las casas de salud. “Que se pongan profesionales médicos a la cabeza de la casa de salud”, reclamó.

Ministerio de Trabajo mediará en zona 8 por conflicto sanitario

Tras el plantón, la subsecretaria Gabriela Lara recibió a los dirigentes y se estableció una mesa de diálogo. Gavino indicó que el Ministerio de Trabajo intervendrá en la zona 8 para revisar temas laborales. “Llegamos a acuerdo donde el Ministerio de Trabajo va a intervenir en lo que es aquí en la zona 8 por el tema de los trabajadores”, detalló.

Entre los puntos a revisar constan salarios, homologaciones y cambios de denominación. “Como es regulador iban a llamar desde el Ministerio de Salud para que den una explicación o cumplan”, manifestó. El dirigente enfatizó que el cumplimiento de derechos laborales incide directamente en la atención a los pacientes.

“En momentos que no le cumplen a los trabajadores de la salud no le cumplen tampoco a los pueblos ecuatorianos”, advirtió. Señaló que sin guantes, mascarillas ni herramientas adecuadas es imposible brindar un servicio óptimo. También mencionó el reclamo por la falta de medicinas en las unidades de salud.

Advertencia de nuevas movilizaciones si no hay soluciones

Gavino aseguró que el presupuesto para salud sí estaría llegando desde el Gobierno central. Sin embargo, cuestionó la gestión interna. “No está haciendo falta porque el señor presidente no le dé el presupuesto. Está llegando el presupuesto. Lo que no sabemos qué hacen los mandos medios con los presupuestos”, afirmó.

El gremio anunció que se mantendrá en diálogo permanente con el Ministerio de Trabajo hasta que se solucionen las problemáticas denunciadas. En caso contrario, advirtió que retomarán las movilizaciones. “Caso contrario, nosotros íbamos a volver a movilizar”, sostuvo el dirigente.

Además, informó que la coordinación zonal 8 pasaría a convertirse en dirección provincial de salud, por lo que esperan la designación de nuevas autoridades. Mientras tanto, harán seguimiento a los compromisos asumidos. “Vamos a hacer un seguimiento a que el Ministerio de Salud cumpla”, concluyó.

