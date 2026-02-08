Hospital Monte Sinai: pedazo de techo cae y genera alarma en pacientes y personal

Derrame de aguas residuales por caída de techo en Monte Sinai provocó la reacción de trabajadores de salud

Un pedazo de techo falso se desprendió el 7 de febrero de 2026 en el hospital Monte Sinai, ubicado en Guayaquil, mientras pacientes y acompañantes se encontraban en la sala. El incidente dejó expuesto un riesgo para la seguridad de los usuarios y generó alarma inmediata entre trabajadores y ciudadanos, tras viralizarse un video que mostraba la caída junto a aguas servidas.

La caída del techo provocó reacciones inmediatas de autoridades y trabajadores del sector salud. La Federación de Trabajadores de la Salud de Guayas emitió un pronunciamiento desde su cuenta oficial de X, donde criticó la militarización de hospitales sin atender las necesidades básicas de los centros de salud.

"Militarizar los hospitales del Ministerio de Salud no reemplaza la falta de presupuesto. Sin medicinas ni equipos, los usuarios siguen en el abandono. ¡Atención Daniel Noboa y Asamblea Nacional! Ecuador la Salud es un derecho, no solo un operativo María José Pinto (vicepresidenta de la reública y encargada de la cartera de salud) ", señalaron los representantes sindicales.

Militarizar los hospitales de @Salud_Ec no reemplaza la falta de presupuesto. Sin medicinas ni equipos, los usuarios siguen en el abandono. ¡Atención @DanielNoboaOk y @AsambleaEcuador la #Salud es un derecho, no solo un operativo @mjpintoec@Expresoec@RTSEcuador@ecuainformado pic.twitter.com/AKYRzd24sz — Federación Provincial Única Trabajadores Salud (@FPTSaludGuayas) February 7, 2026

Ministerio de Salud asegura acciones inmediatas y concluida

Ante el incidente, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado oficial: "Ante una incidencia en la infraestructura del hospital, activamos de manera inmediata acciones correctivas para garantizar espacios seguros y adecuados para la atención de pacientes. Las labores ya fueron ejecutadas y concluidas, demostrando el compromiso de esta administración con una respuesta oportuna, responsable y enfocada en resultados. Seguimos trabajando para que la salud pública funcione, sin excusas y con soluciones".

Autoridades de salud aún no han emitido más detalles sobre los motivos que originaron la caída del techo, pero la ciudadanía y trabajadores del sector exigen medidas urgentes para garantizar la seguridad y mejorar las condiciones de los hospitales.

🏥 @HGMonteSinai | Ante una incidencia en la infraestructura del hospital, activamos de manera inmediata acciones correctivas para garantizar espacios seguros y adecuados para la atención de pacientes. pic.twitter.com/oPoUyluMVF — Ministerio de Salud Pública 🇪🇨 (@Salud_Ec) February 7, 2026

