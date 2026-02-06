Tuberculosis en cárceles: MSP asegura que "Ecuador no atraviesa una epidemia"

Muertes en prisiones y contagios al personal forense contrastan con el discurso oficial sobre control sanitario

La tuberculosis en Ecuador volvió al centro del debate público tras el pronunciamiento del Ministerio de Salud Pública (MSP), que aseguró -el 5 de febrero- que el país no atraviesa una epidemia. El comunicado oficial sostiene que existen estrategias permanentes de vigilancia, prevención y control en todo el territorio nacional, incluidos los centros penitenciarios.

El MSP afirmó que, bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, se ejecutan acciones integrales para enfrentar la tuberculosis, con énfasis en el diagnóstico oportuno y el tratamiento gratuito. “Ecuador no atraviesa una situación de epidemia por esta enfermedad”, señala el comunicado difundido por la cartera de Estado.

Según la institución, la atención en cárceles se mantiene mediante brigadas médicas y servicios permanentes desplegados en los Centros de Privación de Libertad, en coordinación con el SNAI, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para garantizar tamizaje y tratamiento a las personas privadas de libertad.

Tuberculosis en cárceles de Ecuador: cifras que contradicen el discurso

Mientras el MSP descarta una epidemia, el sistema penitenciario cerró 2025 marcado por una crisis sanitaria silenciosa. Cerca de 700 personas privadas de libertad murieron presuntamente por tuberculosis, de acuerdo con datos obtenidos por este Diario.

Solo en las prisiones de Guayaquil, el promedio de fallecimientos osciló entre tres y seis muertes diarias, una cifra que encendió alertas sobre la capacidad real del Estado para prevenir, controlar y tratar la enfermedad dentro de los centros carcelarios.

🩺 Atención prioritaria a PPL con tuberculosis en el CPL Azuay N.° 1.@Salud_Ec brinda control médico diario, medicación supervisada y exámenes de seguimiento, garantizando un tratamiento oportuno y previniendo la propagación de la enfermedad.#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/xivl1ko4ex — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) February 4, 2026

Abastecimiento y promesas frente a una realidad persistente

Clínica Guayaquil dejará de atender pacientes del MSP por deudas y falta de crédito Leer más

El MSP aseguró que garantiza la continuidad de los tratamientos contra la tuberculosis mediante el abastecimiento suficiente de medicamentos. “Actualmente se dispone de 2.5 millones de tabletas para que ningún paciente diagnosticado interrumpa su tratamiento”, indicó la entidad.

El modelo aplicado, según el comunicado, incluye el esquema de Observación Directa (DOTS), que busca asegurar que los pacientes tomen la medicación de forma correcta, además del uso de pruebas moleculares para una detección rápida.

A esto se suma la implementación del sistema tecnológico SinfoTB, una herramienta que permite la trazabilidad y el monitoreo clínico individualizado de cada paciente en tiempo real, de acuerdo con el MSP.

Contagio fuera de las cárceles: la alerta en el sistema forense

La situación tomó un nuevo giro el 21 de enero de 2026, cuando se confirmó que una médica legista de 33 años, colaboradora del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de Guayaquil, fue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de la Policía Nacional.

La profesional, con dos años de experiencia, presentó complicaciones graves derivadas de un contagio de tuberculosis. Su lugar de trabajo está ubicado en la avenida José Rodríguez Bonín, donde mantenía contacto directo con reos fallecidos y con familiares de personas privadas de libertad.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE