Secretarios gremiales de salud denuncian maltrato y crisis en hospitales del Guayas

Organizaciones de trabajadores alertan desabastecimiento, sobrecarga laboral y un tenso encuentro con la autoridad zonal

Dirigentes sindicales de la salud del Guayas anunciaron posibles movilizaciones tras una reunión sin acuerdos.

La Federación Provincial Única de Trabajadores de la Salud del Guayas denunció una serie de falencias estructurales en hospitales y centros de salud, tras una reunión que calificaron de fallida con la autoridad sanitaria de la Zona 8. Según los dirigentes, el encuentro dejó en evidencia no solo la crisis operativa del sistema, sino también un trato que consideran irrespetuoso hacia las organizaciones sindicales.

La reunión se realizó la mañana de este martes, a las 10:30, con la coordinadora zonal 8 del Ministerio de Salud Pública, Gabriela Merino Real. Los representantes acudieron con oficios y propuestas para mejorar las condiciones de atención, pero aseguran que no hubo apertura al diálogo ni acuerdos concretos.

EXPRESO se comunicó con el Ministerio de Salud Pública para conocer su versión sobre la reunión y la actitud atribuida a la coordinadora zonal 8; sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hubo una respuesta oficial.

Reclamos por trato y exclusión sindical

Los dirigentes denunciaron que la autoridad zonal les habría manifestado que temas como combustible, seguridad, limpieza e insumos médicos “no son competencia” de las organizaciones sindicales. “Nos dijo que ella ya lo sabe todo y que lo está resolviendo con su equipo”, relataron los asistentes.

“Fue un maltrato. Nos dijo textualmente que hasta para dar un vehículo a Presidencia el Presidente tendría que pedirle permiso por escrito”, afirmó Vladimir Gabino, secretario general de la Federación Provincial y del Hospital Universitario. Para los sindicatos, esa actitud imposibilitó cualquier intento de diálogo productivo.

Insumos médicos, combustible y seguridad en crisis

Las organizaciones detallaron una larga lista de carencias en hospitales y distritos de salud. Denuncian falta de medicamentos básicos, insumos de laboratorio, reactivos, guantes, mascarillas y prendas de protección, incluso en medio de un repunte de enfermedades respiratorias.

“No hay ni paracetamol, antes al menos eso había”, dijo uno de los dirigentes. También señalaron que ambulancias y vehículos oficiales operan sin combustible o sin documentos, mientras trabajadores sanitarios no pueden fumigar por falta de gasolina y mantenimiento de equipos.

Hospitales sin aire, limpieza ni condiciones dignas

Los sindicatos aseguraron que varias casas de salud carecen de climatización, con consultorios en “calamidad total”. Farmacias sin aire acondicionado, espacios reducidos y quirófanos parcialmente operativos forman parte del escenario descrito.

“Los camilleros trabajan sin camillas, con sillas de ruedas rotas”, relató un dirigente. Añadieron que en la Zona 8 solo estaría funcionando un tomógrafo, ubicado en el Hospital Universitario de Guayaquil, lo que obliga a derivaciones constantes desde otros hospitales.

Trabajadores @Salud_CZ8 : denunciamos prepotencia y autoritarismo de la COORDINADORA.Sin diálogo ni respeto a quienes cuidamos #vidas. Necesitamos canales de comunicación reales. 🩺✊ @mjpintoec @Expresoec @EcuavisaInforma pic.twitter.com/ZiWCno0lug — Federación Provincial Única Trabajadores Salud (@FPTSaludGuayas) December 16, 2025

Sobrecarga laboral y falta de personal

Otro eje de la denuncia es la falta de contratación de talento humano. Los sindicatos aseguran que la sobrecarga laboral se arrastra desde hace al menos dos años, generando enfermedades físicas y mentales entre los trabajadores y afectando la atención a los pacientes.

“No se cubren vacantes, se acumula trabajo y el maltrato aumenta”, afirmaron. También denunciaron casos de presunto acoso laboral, incluso contra personal con permisos de lactancia, a quienes se les habrían modificado horarios sin justificación.

Militarización sin resultados y denuncias de acoso

Los dirigentes cuestionaron la presencia de militares en hospitales, al considerar que no ha mejorado la seguridad. Recordaron incidentes como balaceras y la fuga accidental de un disparo en el hospital Monte Sinaí.

“Nos tratan como delincuentes, nos piden permisos por todo y quieren coartar la libertad sindical”, señaló un representante. Aseguran que, pese a justificar legalmente sus actividades gremiales, enfrentan restricciones y presiones constantes.

Basura, limpieza y servicios externalizados

La falta de pago a empresas externalizadas también impacta en la limpieza y seguridad. Según la Federación, en algunos hospitales el propio personal ha debido asumir tareas de vigilancia o aseo para evitar el colapso de servicios básicos.

Un dirigente relató que en el hospital Abel Gilbert Pontón la basura se acumula en techos y pasillos. “Tenemos evidencias. Nadie hace nada y al final el reclamo cae sobre el trabajador”, afirmó.

Gabriela Merino Real, coordinadora zonal 8 del Ministerio de Salud Pública. Cortesía

Amenaza de movilizaciones y pedido de cambios

Ante la falta de respuestas, los sindicatos analizan convocar plantones en la Zona 8 y extender las protestas a nivel nacional. Exigen cambios en la coordinación zonal y en las áreas administrativas de hospitales y distritos.

“Queremos respeto y soluciones. Si no hay atención a la salud, el sistema va a colapsar”, advirtieron. También alertaron sobre el inicio de la etapa invernal y el aumento de casos de dengue, sin equipos ni recursos para la prevención.

Quiénes firman la denuncia de los gremios de salud

Vladimir Gabino , secretario general de la Federación Provincial Única de Trabajadores de la Salud y Anexo del Guayas y del Hospital Universitario

, secretario general de la Federación Provincial Única de Trabajadores de la Salud y Anexo del Guayas y del Hospital Universitario Naim Manzo , secretario general del sindicato de choferes y obreros de la Coordinación Zonal 8 de Salud

, secretario general del sindicato de choferes y obreros de la Coordinación Zonal 8 de Salud Miguel Villalba , secretario general del distrito 0904

, secretario general del distrito 0904 Giovanni Maldonado Arias , secretario general del distrito 09601

, secretario general del distrito 09601 Alexandra Elsie García , secretaria general del hospital Guasmo Sur

, secretaria general del hospital Guasmo Sur Paola Guillamas , secretaria general del Sindicato Provincial de Obreros y Trabajadores de la Salud del Guayas

, secretaria general del Sindicato Provincial de Obreros y Trabajadores de la Salud del Guayas Laura Romero , secretaria de organización del Sindicato de Obreros Unidos del hospital Francisco Guasmo Man

, secretaria de organización del Sindicato de Obreros Unidos del hospital Francisco Guasmo Man Cristian Macías , secretario de obreros del Hospital General Monte Sinaí

, secretario de obreros del Hospital General Monte Sinaí Rony Rugel , secretario general del Sindicato General de Trabajadores Matilde Hidalgo

, secretario general del Sindicato General de Trabajadores Matilde Hidalgo José García , secretario de defensa jurídica de la Federación Provincial Única de Trabajadores de la Salud y Anexo del Guayas

, secretario de defensa jurídica de la Federación Provincial Única de Trabajadores de la Salud y Anexo del Guayas Juan Carlos Ayala, secretario general del Sindicato Provincial de Trabajadores de la provincia del Guayas.

