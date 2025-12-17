Pasos para cobrar la décima tercera pensión del IESS si eres jubilado o beneficiario

Alrededor de 670.000 personas son las que contarán con el bono navideño, por parte de la entidad

En diciembre, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) paga la décima tercera pensión a sus beneficiarios. Este monto es un ingreso adicional que reciben jubilados y beneficiarios de montepío, equivalente a la doceava parte de las pensiones pagadas durante el año.

Este pago es conocido como ‘bono navideño’ para los jubilados, pero lo cierto es que es parte del dinero que los beneficiarios entregaron al IESS, mediante las aportaciones mensuales, por años. Para este año, el IESS, pagará este bono a alrededor de 670.000 personas.

¿Cómo cobrar esta décima tercera pensión?

Por lo general, el IESS hace este pago antes del 20 de diciembre y lo realiza de manera automática, junto con la pensión de diciembre, en la misma cuenta bancaria registrada, según lo indica la entidad en sus plataformas informativas, por lo que este proceso no requiere trámites.

No obstante, hay beneficiarios que no reciben este pago, por varias razones. Primero porque han optado por mensualizar el décimo tercero o porque su cuenta bancaria fue actulizada. Por lo que deberán constactarlo con la entidad.

¿Cuánto deben recibir los beneficiarios?

Para calcular qué monto recibirá de décimo tercero se debe aplicar una regla sencilla. Se debe sumar todas las pensiones recibidas en el año y dividirla para 12.

Por ejemplo:

Si un jubilado recibe $ 450 mensuales durante todo el año:

$450 × 12 = $5.400

$5.400 / 12 = $450 de décimo tercero

Si un jubilado que empezó a cobrar en abril y recibe $500 mensuales:

Meses cobrados: 9

$500 × 9 = $4.500

$4.500 / 12 = $375 de décimo tercero

