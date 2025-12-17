Antes de viajar revise: hay límites que pone la Aduana

La autoridad dice que ciertos pasajeros traen una cantidad no permitida de artículos de uso personal

Viajeros. La Aduana de Ecuador ha reforzado los controles que realiza en los aeropuertos y fronteras.

Un viajero que ingresa al país por avión o por carretera puede traer en su equipaje joyas de uso personal. Sin embargo, la ley no permite intentar ingresar cantidades cuyo volumen o valor delaten un posible caso de contrabando. Una situación de este tipo ocurrió días atrás en la zona de arribo del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde un pasajero transportaba joyas valoradas en 77.000 dólares sin haberlas declarado a través del Formulario de Registro Aduanero.

El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) indicó a Diario EXPRESO que los viajeros no deben olvidar declarar si ingresan al país dinero en efectivo, joyas o documentos valorados en más de 10.000 dólares.

Traen una cantidad de zapatos y ropa sospechosa

La Aduana señaló que ha reforzado los controles tanto en aeropuertos como en fronteras terrestres, tras detectar el ingreso de grandes cantidades de zapatos, ropa, joyas y otras mercancías que superan ampliamente lo permitido para uso personal y familiar, “evidenciando que esta mercancía tiene otro fin”.

El Senae recordó, por ejemplo, que se puede ingresar un teléfono usado y uno nuevo, pero por un tercero se deben pagar tributos. Lo mismo ocurre con la ropa y el calzado que excedan los límites autorizados.

Entre las cantidades permitidas constan: un dron, nuevo o usado, con un valor de hasta 1.000 dólares; un monitor de computador de hasta 32 pulgadas y un televisor de hasta 60 pulgadas.

El ingreso de bebidas

Dado que muchas personas buscan traer bebidas alcohólicas para celebrar Navidad y Fin de Año, es importante tomar en cuenta que el límite permitido es de hasta 5 litros, siempre que el pasajero sea mayor de 18 años.

En el caso de regalos para familiares y amigos, lo autorizado incluye, por ejemplo, 2.500 mililitros de cremas, lociones corporales o splash por persona, o 5.000 mililitros por grupo familiar; un reloj inteligente nuevo y uno usado, y audífonos inalámbricos, uno nuevo y uno usado.

Si el pasajero necesita traer medicamentos, vitaminas o suplementos alimenticios, debe considerar que para los medicamentos se requiere receta médica, mientras que los suplementos alimenticios pueden ingresarse hasta un máximo de 8 kilogramos.

Aunque la Aduana no puede enumerar todos los bienes que un pasajero puede traer, recomienda verificar siempre que estos no tengan restricciones por volumen, cantidad o tamaño, y que su valor no supere los 500 dólares.

Temporada Se estima que por día llegan al aeropuerto de Guayaquil, en diciembre, un total entre 3.000 y 4.000 pasajeros.

No hay que olvidar que Agrocalidad mantiene una restricción temporal para el ingreso a Ecuador de cualquier producto elaborado con carne de cerdo cuyo origen sea España, debido a la alerta por peste porcina africana. En este caso, no importa si el producto fue adquirido en otro país: si fue elaborado en España, no puede ingresar. Esta medida se mantendrá vigente hasta que las autoridades sanitarias españolas confirmen que la situación está completamente controlada.

