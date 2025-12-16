Ecuador y Chile sellan acuerdo OEA para agilizar y asegurar el comercio bilateral

El acuerdo entre las aduanas de los dos países permitirá reducir controles, agilizar despachos y fortalecer la seguridad

El documento fue suscrito por Sandro Castillo, director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), y Alejandra Arriaza, directora nacional de Aduanas de Chile.

Ecuador y Chile dieron un nuevo paso para fortalecer su relación comercial al firmar un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) entre sus servicios de aduanas, en el marco del programa Operador Económico Autorizado (OEA). El instrumento busca asegurar y facilitar los procesos de importación y exportación entre ambos países, reduciendo tiempos, controles y costos en la cadena logística.

TE INVITAMOS A LEER: Décimo tercero del IESS: quiénes recibirán el pago este 20 de diciembre

El acuerdo se sustenta en el reconocimiento recíproco de los requisitos y criterios de seguridad, validación y análisis de riesgo aplicados por las aduanas de Ecuador y Chile. En la práctica, esto permitirá menos inspecciones físicas, prioridad en los despachos y mayor agilidad para las empresas certificadas como OEA, fortaleciendo la cooperación bilateral y la seguridad del comercio internacional.

El documento fue suscrito por Sandro Castillo, director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), y Alejandra Arriaza, directora nacional de Aduanas de Chile. Ambos coincidieron en que el acuerdo beneficiará directamente a los exportadores e importadores certificados, al facilitar el flujo de mercancías en ambos sentidos.

RELACIONADAS Exportaciones no petroleras de Ecuador impulsan un año récord

Medida para facilitar el comercio internacional

“Con este instrumento, Ecuador y Chile nos reconocemos como socios confiables, compatibles en criterios de seguridad, validación y análisis de riesgo. Es una muestra concreta de la confianza institucional y del compromiso compartido por asegurar y facilitar el comercio internacional”, señaló Castillo.

Daniel Noboa anuncia que Ecuador demandó a Progen en Estados Unidos Leer más

Por su parte, Arriaza destacó la relevancia de este tipo de entendimientos para Chile. “Estamos empeñados en fortalecer nuestros vínculos internacionales y en concretar medidas que impulsen el desarrollo económico, a través de relaciones más estrechas y eficientes”, afirmó.

Los programas OEA, avalados por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), se rigen por el Marco Normativo SAFE y establecen estándares de seguridad y cumplimiento reconocidos internacionalmente. Su objetivo es proteger la cadena de suministro y, al mismo tiempo, facilitar el comercio para las empresas que cumplen con estos requisitos.

Entre los productos ecuatorianos cuyas empresas cuentan con certificación OEA figuran elaborados de banano, productos químicos y farmacéuticos, y alimentos para animales. Desde Chile, destacan exportaciones de metales, joyas, vidrios, plásticos y sus manufacturas.

Con este acuerdo, Ecuador amplía su red de reconocimiento mutuo. En el marco del programa OEA, el SENAE ya ha firmado acuerdos similares con Panamá, China, El Salvador y Chile, y para 2026 se encuentran en marcha los procesos para suscribir nuevos convenios con Honduras y Uruguay, con el objetivo de consolidar un comercio más seguro, ágil y confiable para el país.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ