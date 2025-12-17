Expreso
El equipo de estudiantes de la Universidad Casa Grande, responsables del proyecto "Pausa por una Buena Causa".Cortesia.

Jóvenes guayaquileños transforman aprendizaje en ayuda para niños con cáncer

Estudiantes de la Universidad Casa Grande entregaron recursos educativos a familias de niños con cáncer en Guayaquil

Un acto de cuidado y compromiso con la comunidad marcó la jornada en Guayaquil, donde estudiantes de la Universidad Casa Grande entregaron recursos educativos a familias de niños con cáncer. La actividad formó parte de 'Historias que Abrazan', un proyecto dedicado a apoyar el bienestar emocional de los menores y sus cuidadores.

Como eje central del proyecto, los estudiantes entregaron dos materiales diseñados especialmente para la comunidad oncopediátrica. El primero fue el cuento ilustrado Viaje a las Estrellas, creado para ayudar a los niños a identificar, expresar y nombrar sus emociones durante el tratamiento. El segundo, la guía Cuidando(me) con Amor, dirigida a padres y familiares, con estrategias practicas de autocuidado, acompañamiento emocional y comunicación consciente.


Equipo de estudiantes muestran los materiales del proyecto "Historias que Abrazan" entregados a familias de niños con cáncer en Guayaquil.cortesia

El proyecto se realizó con el apoyo de la Fundación Casa Ronald McDonald y de aliados que colaboraron en la producción de los materiales, lo que permitió que los recursos llegaran a más de 100 familias que reciben atención en la fundación.

Cursos y talleres se sumaron a la iniciativa

Además de la entrega de materiales, el proyecto incluyó talleres presenciales para niños y cuidadores: actividades lúdicas con arte y creatividad para reconocer emociones; espacios para padres sobre manejo del desgaste emocional; talleres tecnológicos y creativos para niños; sesiones psicológicas sobre aceptación del diagnóstico; y yoga para aliviar la carga física y emocional de los cuidadores.

''Este proyecto nos recordó que acompañar no es solo estar presente, sino saber escuchar, comprender y ofrecer herramientas reales a quienes viven un proceso tan complejo'', señalaron los estudiantes responsables de la iniciativa, quienes destacaron el aprendizaje humano que les dejó el contacto directo con las familias beneficiarias.

La entrega de estos recursos se suma a otras acciones ciudadanas que, desde el ámbito académico, buscan generar un alivio en contextos de vulnerabilidad. En este caso, el trabajo estudiantil permitió que la educación emocional y el acompañamiento llegue a familias que enfrentan tratamientos largos y exigentes, demostrando que la solidaridad también puede construirse desde las aulas.

