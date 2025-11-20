Fundación Ilusión Infantil: esperanza y amor para niños que luchan contra el cáncer

La Fundación Ilusión Infantil nació con el propósito de acompañar integralmente a niños con cáncer y a sus familias

La Fundación Ilusión Infantil surgió del deseo genuino de brindar un refugio de amor y fortaleza a los niños que enfrentan el cáncer. Su presidenta, Gabriela Zunino, relata que la organización nació al reconocer la necesidad de acompañar no solo el tratamiento médico, sino también el bienestar emocional y social de los pequeños pacientes. “Desde nuestros inicios soñamos con crear un espacio lleno de ilusión, donde los niños y sus familias se sientan acompañados, comprendidos y fortalecidos”, afirma Zunino.

Más de 240 vidas transformadas

A lo largo de su trayectoria, la Fundación ha beneficiado a más de 240 niños con atención integral. Su labor va más allá del hospital: incluye ludoterapia, arteterapia, apoyo nutricional y acompañamiento psicológico. Los programas están diseñados para devolver la sonrisa y la motivación a cada niño, mientras se fortalecen los lazos familiares. “El bienestar del niño depende también del amor y la fortaleza de su entorno”, explica la vocera, destacando la importancia del trabajo con los padres y hermanos.

Una red de voluntarios con corazón

Actualmente, Ilusión Infantil cuenta con un equipo multidisciplinario conformado por su Directorio, una Coordinadora General, una terapista lúdica y un grupo de voluntarios profesionales que donan su tiempo y conocimiento. Cada integrante contribuye al acompañamiento de los niños desde distintas áreas, creando un ambiente de empatía y contención emocional.

Entre los programas más destacados se encuentran la ludoterapia hospitalaria, los talleres de arte terapia y las campañas solidarias que promueven la participación ciudadana. Además, la fundación realiza entregas semanales de kits hospitalarios, que contienen artículos de aseo, material educativo y pequeños obsequios que alegran las jornadas médicas de los niños.

Una visión que sigue creciendo

El compromiso de Ilusión Infantil no se detiene. La fundación proyecta expandir sus espacios y sumar más profesionales y voluntarios para fortalecer su labor. “Nuestro mayor propósito es seguir creciendo por nuestros niños y sus familias”, expresa la presidenta. Su meta a futuro es consolidarse como una institución que inspire esperanza, promueva el amor y brinde una atención integral que transforme vidas.

Desde su creación, la fundación ha demostrado que el amor puede ser una herramienta poderosa de sanación. Zunino enfatiza que cada sonrisa recuperada y cada historia de superación son el motor que impulsa su labor. Por ello, invita a la comunidad a sumarse como voluntarios o donantes, para que más niños continúen soñando. “Cada gesto de apoyo es una chispa de ilusión que puede cambiar una vida”, concluye.

