Receta de pristiños y miel de panela: el paso a paso del postre navideño ecuatoriano

En Navidad los pristiños con miel de panela reúnen a las familias ecuatorianas en torno a un dulce crujiente y de historia

Cuando diciembre llega y el espíritu navideño empieza a esparcirse por cada rincón de Ecuador, hay un aroma que conquista hogares y plazas: el dulce perfume de pristiños con miel de panela. Este postre tradicional quiteño no es solo una fritura deliciosa, sino un símbolo de encuentro familiar, de risas compartidas y de esa nostalgia que solo una receta casera puede despertar.

Los pristiños son masas de harina frita que se preparan con ingredientes sencillos -harina, huevos, mantequilla, un toque de anís y un poco de polvo de hornear- y se disfrutan durante la época navideña y otras festividades como Semana Santa. La esencia de este dulce proviene de una mezcla de tradiciones: algo de los colonizadores españoles y algo de nuestra Sierra.

Los cuatro sabores del ajo: cómo aprovechar su magia en la cocina navideña Leer más

Si has probado buñuelos españoles, es probable que al ver un pristiño pienses “¡Qué parecido!”. Y sí: ambos son frituras dulces que se sirven con miel o azúcar. Pero la magia está en las diferencias.

En España, los buñuelos suelen tener una masa más ligera o incluso espumosa -a veces con levadura y leche- y su forma suele ser más redondeada y menos uniforme.

En cambio, los pristiños ecuatorianos suelen tener formas más entrelazadas o de lazo, con masa más consistente y aromatizada con especias como el anís que les da un carácter único.

Además, la miel de panela que los acompaña en Ecuador es profundamente caramelizada -con notas de canela y a veces clavo- que contrasta con las mieles o azúcares más simples del otro lado del Atlántico.

Pero basta de teorías: si ya te dieron ganas de preparar estos manjares en casa, aquí va una receta fácil y perfecta para compartir en familia estas fiestas:

Receta casera de pristiños con miel de panela

Ingredientes:

3 tazas de harina de trigo

2 cucharaditas de azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

¼ cucharadita de sal

2 huevos

6 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente

1 taza de agua con canela, clavo y anís (hervida y colada)

Aceite para freír

Para la miel: 1 libra de panela + 2 tazas de agua + canela (opcional)

Preparación:

Amasa con alegría: En un bol grande mezcla la harina, el azúcar, la sal y el polvo de hornear. Incorpora la mantequilla hasta que la mezcla tenga textura arenosa. Huevos y magia: Agrega los huevos y mezcla bien. Luego incorpora el agua aromatizada poco a poco hasta formar una masa suave. Deja reposar unos 15 minutos. Formas que enamoran: Extiende la masa, corta tiras de unos 15 cm y haz un pequeño corte en el centro para formar un lazo o rosca. Fiesta frita: Fríe los pristiños en aceite bien caliente hasta que estén dorados y crujientes. Miel que abraza: Para la miel, calienta la panela con el agua y canela hasta que se disuelva y tome consistencia de jarabe. ¡A disfrutar! Sirve los pristiños calientes bañados en miel de panela.

Listo. ¿Notas cómo cada bocado combina lo crujiente con lo dulce? Esa es la magia de una tradición que ha sobrevivido generaciones. ¿Te animas a prepararlos esta Navidad?

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!