Cómo denunciar amenazas en Ecuador: pasos y canales oficiales

Guía de canales y protocolos oficiales para denunciar extorsiones y amenazas con reserva de identidad en Ecuador

Referencial. Ciudadano observa una amenaza en su celular, hecho que puede denunciarse por canales oficiales en Ecuador.

El silencio es el principal aliado de la extorsión. Ante el incremento de llamadas intimidantes, mensajes de texto con amenazas y los denominados cobros de "vacunas", la respuesta institucional se ha centrado en fortalecer el anonimato del denunciante. A febrero de 2026, Ecuador cuenta con un engranaje de líneas directas y plataformas digitales diseñadas para que la víctima rompa el cerco del miedo sin exponer su integridad.

RELACIONADAS Denuncian negligencia médica tras muerte de policía en hospital institucional

Las líneas de contacto directo y auxilio inmediato

Para enfrentar estos delitos, el sistema de seguridad pública ha segmentado sus canales de atención según la gravedad y la urgencia del evento:

1800 DELITO (1800 335486), opción 1: Se mantiene como el eje principal de inteligencia. Es una línea gratuita nacional que opera las 24 horas y garantiza la absoluta reserva de la identidad. Marcar este número activa de inmediato el protocolo de investigación policial.

131 – Plan de Recompensas: Este canal está reservado para delitos de alta peligrosidad, especialmente cuando la extorsión proviene de estructuras de delincuencia organizada o grupos catalogados como terroristas.

911 – Emergencias en curso: Esta vía debe utilizarse exclusivamente cuando la amenaza ocurre en tiempo real o el riesgo de agresión es inminente. Para reportes de llamadas recibidas previamente, se recomienda usar los otros canales para no saturar el servicio de respuesta inmediata.

Canales digitales: Denuncia sin salir de casa

La digitalización de los procesos judiciales permite hoy registrar incidentes de forma remota, reduciendo la exposición física de las víctimas:

Portal del Ministerio del Interior: La institución dispone de un formulario web específico para reportar extorsiones de manera anónima. El acceso se realiza a través del sitio oficial, en una sección blindada para la protección de datos del usuario.

Fiscalía General del Estado: Para quienes buscan formalizar una denuncia penal que dé inicio a un proceso judicial, la Fiscalía permite el ingreso de reportes a través de su sistema de denuncias en línea, además de la atención presencial en las Unidades de Flagrancia.

El protocolo de la UNASE y el manejo de evidencias

Una vez efectuado el reporte a través del 1800 DELITO, el caso es derivado a la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE). Los agentes de esta unidad especializada brindan acompañamiento técnico y asesoría estratégica. Para facilitar su labor, es vital seguir estos pasos:

Preservación de pruebas: No elimine ningún registro. Guarde audios, capturas de pantalla de chats, grabaciones de llamadas y conserve cualquier panfleto o prueba física recibida.

Detalle del reporte: Al denunciar en línea, el sistema permite el uso de un alias. Es fundamental describir el tipo de amenaza (virtual, telefónica o presencial) y cualquier mención que los extorsionadores hagan sobre bandas específicas.

La advertencia de las autoridades

El mensaje de los especialistas es preventivo: pagar no garantiza seguridad. Las autoridades advierten que ceder a la primera exigencia económica suele convertirse en un incentivo para nuevas y mayores extorsiones. La denuncia temprana a través de los canales oficiales es la única vía para desactivar el ciclo de intimidación.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!