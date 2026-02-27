Expreso
ciudadano recibe una amenaza
Referencial. Ciudadano observa una amenaza en su celular, hecho que puede denunciarse por canales oficiales en Ecuador.Foto: Canva

Cómo denunciar amenazas en Ecuador: pasos y canales oficiales

Guía de canales y protocolos oficiales para denunciar extorsiones y amenazas con reserva de identidad en Ecuador

El silencio es el principal aliado de la extorsión. Ante el incremento de llamadas intimidantes, mensajes de texto con amenazas y los denominados cobros de "vacunas", la respuesta institucional se ha centrado en fortalecer el anonimato del denunciante. A febrero de 2026, Ecuador cuenta con un engranaje de líneas directas y plataformas digitales diseñadas para que la víctima rompa el cerco del miedo sin exponer su integridad.

Las líneas de contacto directo y auxilio inmediato

Para enfrentar estos delitos, el sistema de seguridad pública ha segmentado sus canales de atención según la gravedad y la urgencia del evento:

  • 1800 DELITO (1800 335486), opción 1: Se mantiene como el eje principal de inteligencia. Es una línea gratuita nacional que opera las 24 horas y garantiza la absoluta reserva de la identidad. Marcar este número activa de inmediato el protocolo de investigación policial.
  • 131 – Plan de Recompensas: Este canal está reservado para delitos de alta peligrosidad, especialmente cuando la extorsión proviene de estructuras de delincuencia organizada o grupos catalogados como terroristas.
  • 911 – Emergencias en curso: Esta vía debe utilizarse exclusivamente cuando la amenaza ocurre en tiempo real o el riesgo de agresión es inminente. Para reportes de llamadas recibidas previamente, se recomienda usar los otros canales para no saturar el servicio de respuesta inmediata.

Canales digitales: Denuncia sin salir de casa

La digitalización de los procesos judiciales permite hoy registrar incidentes de forma remota, reduciendo la exposición física de las víctimas:

  • Portal del Ministerio del Interior: La institución dispone de un formulario web específico para reportar extorsiones de manera anónima. El acceso se realiza a través del sitio oficial, en una sección blindada para la protección de datos del usuario.
  • Fiscalía General del Estado: Para quienes buscan formalizar una denuncia penal que dé inicio a un proceso judicial, la Fiscalía permite el ingreso de reportes a través de su sistema de denuncias en línea, además de la atención presencial en las Unidades de Flagrancia.
El protocolo de la UNASE y el manejo de evidencias

Una vez efectuado el reporte a través del 1800 DELITO, el caso es derivado a la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE). Los agentes de esta unidad especializada brindan acompañamiento técnico y asesoría estratégica. Para facilitar su labor, es vital seguir estos pasos:

  • Preservación de pruebas: No elimine ningún registro. Guarde audios, capturas de pantalla de chats, grabaciones de llamadas y conserve cualquier panfleto o prueba física recibida.
  • Detalle del reporte: Al denunciar en línea, el sistema permite el uso de un alias. Es fundamental describir el tipo de amenaza (virtual, telefónica o presencial) y cualquier mención que los extorsionadores hagan sobre bandas específicas.
La advertencia de las autoridades

El mensaje de los especialistas es preventivo: pagar no garantiza seguridad. Las autoridades advierten que ceder a la primera exigencia económica suele convertirse en un incentivo para nuevas y mayores extorsiones. La denuncia temprana a través de los canales oficiales es la única vía para desactivar el ciclo de intimidación.

