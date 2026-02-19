Denuncian negligencia médica tras muerte de policía en hospital institucional

Los familiares sostienen que los médicos debieron intervenir quirúrgicamente a la uniformada o trasladarla a otro hospital

Imagen referencial: La joven policía murió el 12 de febrero, tras haber sido internada en el hospital por una complicación de salud.

Ana Peñarreta, policía de 32 años, falleció el 12 de febrero en la unidad de cuidados intensivos del hospital de la Policía Nacional, ubicado en el norte de Quito. La autopsia determinó que la causa de muerte fue una sepsis generalizada derivada de una pancreatitis.

Según el portal National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud), de los Estados Unidos, este tipo de emergencia médica ocurre cuando el paciente tiene el tejido del páncreas infectado con bacterias, las mismas que ingresan al torrente sanguíneo e inflaman los órganos vitales.

Oficio al hospital



Seis días después de la muerte, hoy, 18 de febrero, familiares de Peñarreta enviaron un oficio al director del Hospital de la Policía en el que denuncian una presunta negligencia médica por parte del personal que atendió a la paciente. Además, este 19 de febrero irán a la Fiscalía para seguir un proceso penal por este caso.

Ana Peñarreta trabajaba en la radio de la institución policial. Cortesía

La denuncia



EXPRESO dialogó bajo reserva con el novio de Peñarreta, quien considera que hubo dos errores durante la atención de la uniformada. Para él, los médicos debían intervenirla quirúrgicamente antes de que su cuadro de salud empeorara o derivarla a una casa de salud para evitar complicaciones.

Él también es policía y recuerda que la mañana del 11 de febrero, su pareja le había dicho que tenía fuertes dolores en el estómago y que iría al hospital para que la atendieran.

Antes del mediodía, le habían asignado una camilla y le administraron analgésicos para aliviar el dolor. Una hora más tarde le habrían practicado una ecografía donde ya determinaron que tenía una pancreatitis aguda.

Según el novio de la joven, ese era el momento idóneo para llevarla a otra casa de salud o llevarla al quirófano. Sin embargo, los especialistas del área habrían decidido esperar para que se mejore, pero eso no pasó.

A las 18:00, supuestamente fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos. A la mañana del siguiente le dio un paro cardiorespiratorio, del cuál habrían logrado reanimarla, pero a las 11:00 murió.

Familiares de Peñarreta piden que se investigue el caso porque consideran que los encargados del hospital no tomaron decisiones que pudieron salvar la vida de la joven policía. EXPRESO solicitó información a la institución sobre este caso, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

