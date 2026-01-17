Nuevas revelaciones del accidente que dejó 2 muertos en atractivo turístico de Baños

La muerte ocurrió el pasado 2 de enero en Baños de Agua Santa.

La muerte de Karen de la Cruz, de 25 años, y Tommy Cruz, de 31, ambos quiteños, durante un paseo turístico en Baños de Agua Santa, el pasado 2 de enero, destapó una cadena de presuntas negligencias y una alarmante ausencia de controles estatales.

En el hecho también resultó lesionada Ana Victoria Cóndor, prometida de Tommy, quien actualmente se recupera tanto física como psicológicamente.

El caso es patrocinado por el abogado Paúl Vergara Dávila y una colega, en representación de las familias de las personas fallecidas y de la víctima sobreviviente. El accidente ocurrió en una atracción tipo tarabita, descrita como un “platillo volador” suspendido por cables, ubicada en el sector Río Blanco.

Investigación continpua y deja nuevas revelaciones

Vergara cuestionó la actuación inicial de la Fiscalía. “Cuando existe una muerte violenta, el fiscal tiene que acudir de inmediato al reconocimiento del lugar y al levantamiento del cadáver. Eso se demoró muchísimo”, señaló.

Según explicó, incluso la notificación formal del delito se retrasó varios días. “La noticia del delito se pasó casi una semana después. Fuimos lunes y martes a Fiscalía y lo que encontramos fue una pasmosidad absoluta”, afirmó.

Hasta el momento no hay personas detenidas ni formalmente vinculadas al proceso, lo que -a criterio del abogado- resulta alarmante. “No existe absolutamente ninguna persona detenida ni información clara”, dijo.

Además, sostuvo que existen indicios de fraude procesal. “Tenemos videos donde se observa que a los jóvenes nunca se les entregó casco, chaleco ni ningún tipo de protección. Sin embargo, luego aparecieron cascos junto a los cadáveres. Eso es plantar evidencia”, denunció.

A su criterio, este elemento cambia la tipificación penal. “Cuando se siembra evidencia, ya no hablamos solo de un accidente o de un homicidio culposo. Aquí aparece el dolo, la voluntad de engañar”.

Tenemos videos donde se observa que a los jóvenes nunca se les entregó casco, chaleco ni ningún tipo de protección. Sin embargo, luego aparecieron cascos junto a los cadáveres. Eso es plantar evidencia Paúl Vergara Dávila

​abogado defensor

Denuncian que no hubo seguridad en atractivo turístico

La estructura donde ocurrió el accidente no contaba con estudios técnicos ni certificaciones. “Este platillo volador se hizo sin análisis de resistencia, sin estudios de peso, de metales, de frenos de emergencia ni de aerodinámica. Simplemente se mandó a fabricar”, explicó Vergara.

El día del siniestro, el sistema de frenos falló. “Normalmente el recorrido no llegaba hasta el punto final. Ese día se les fueron los frenos y el aparato se fue a toda velocidad hasta estrellarse contra un muro”, relató.

“No había arneses, ni barras de protección, ni cascos. Tampoco personal capacitado para control, rescate o emergencias”, aseguró el abogado.

A esto se suma la falta de permisos. “Los permisos del Ministerio de Turismo no están en regla y los municipales tampoco. Esto es un caos. Uno se sube y, si sale vivo, es de milagro”, sostuvo.

Las causas de muerte

“Tommy y Karen murieron por contusiones severas producto del impacto, principalmente en cabeza y costillas”, explicó Vergara.

Además de las lesiones físicas, Ana Victoria presenta una afectación psicológica profunda. “Estaba construyendo una vida con él”, dijo el abogado, quien confirmó que se solicitó un nuevo examen médico-legal para evaluar el daño integral.

El accidente ocurrió cerca del mediodía, pero el levantamiento de los cuerpos se realizó recién en la noche. “Desde las 11:50 de la mañana hasta casi las 7 de la noche no se actuó. Eso, para nosotros, es un crimen”, afirmó.

También denunció falta de resguardo del sitio. “No hubo custodia, no hubo control. Incluso intentaron lavar el artefacto. La evidencia quedó en manos de los procesados”.

El caso se encuentra en etapa de investigación previa, que puede extenderse hasta un año. La defensa analiza dos escenarios: homicidio culposo por negligencia extrema y una posible recalificación penal si se confirma el fraude procesal.

“El deber objetivo del cuidado fue ignorado por completo. No hubo seguros, no hubo protocolos, no hubo planificación para emergencias”, concluyó Vergara.

