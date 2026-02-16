Correísmo exige respuestas a María José Pinto por crisis en Hospital Universitario

Hospital Universitario de Guayaquil, mencionado en el oficio legislativo por la crisis en su UCIN.

La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Eliana Correa, envió un pedido de información urgente a la vicepresidenta y ministra encargada de Salud, María José Pinto, por la crisis epidemiológica en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital Universitario de Guayaquil. El oficio, fechado el 15 de febrero de 2026, solicita datos documentados sobre fallecimientos, traslados y protocolos aplicados ante un brote infeccioso.

Según el documento, el requerimiento se produce seis meses después de que 18 neonatos fallecieran por sepsis bacteriana asociada a un brote infeccioso. El oficio legislativo detalla que el problema no habría sido contenido con los planes de contingencia institucionales. La situación derivó en el traslado crítico de recién nacidos a otras casas de salud.

En su cuenta oficial de X, Correa afirmó: “Sobre esta grave situación, en mi calidad de legisladora, formalmente hicimos un pedido de información a la María José Pinto”. Añadió que “han pasado seis meses desde que 18 neonatos fallecieron a causa de un brote infeccioso” y que exigen “respuestas y acciones inmediatas”.

Pedido de información por crisis en la UCIN

El oficio detalla que las denuncias ciudadanas alertaron sobre traslados desde la UCIN del Hospital Universitario hacia otras casas de salud, tras la detección de bacterias multirresistentes como Klebsiella pneumoniae. La asambleísta sostiene que el brote no fue contenido pese a la aplicación de planes de contingencia.

Entre los antecedentes, el docuemnto menciona que la tasa de mortalidad neonatal en el hospital habría llegado a 9,2 por cada 1.000 nacidos vivos, duplicando la media nacional. También se advierte sobre falta de insumos básicos, ausencia de laboratorio de microbiología funcional y desabastecimiento de dispositivos médicos críticos.

Correa fundamenta su pedido en el artículo 120 numeral 9 de la Constitución, que faculta a la Asamblea a fiscalizar y requerir información a funcionarios públicos. El plazo otorgado para la entrega de documentación certificada es de diez días, contados desde la recepción del oficio.

Datos solicitados sobre fallecimientos y traslados

El pedido de información exige un informe detallado sobre las medidas epidemiológicas adoptadas tras el reporte de julio y agosto de 2025, incluyendo si se realizaron auditorías clínicas dentro de las 24 horas posteriores a los eventos adversos registrados en la UCIN del Hospital Universitario.

Además, se solicita:

El número exacto de pacientes ingresados a la UCIN desde agosto de 2025 hasta la fecha.

Cuántos neonatos fallecieron y cuántos fueron trasladados a otras casas de salud.

Los diagnósticos de ingreso, traslado y las causas clínicas de los fallecimientos.

Copia certificada de los protocolos de asepsia y manejo de infecciones intrahospitalarias aplicados durante la crisis.

El detalle de insumos críticos, como cánulas y equipos de ventilación mecánica, especificando cuántos están operativos y cuántos fuera de servicio.

Plan de contingencia y servicios externalizados bajo la lupa

La asambleísta también pidió información sobre los contratos de limpieza y desinfección hospitalaria, con el fin de determinar si existen retrasos en pagos o problemas en la vigencia que hayan impactado la calidad del servicio en áreas críticas como la UCIN.

Además, solicita:

El estado actual de pago de los contratos externalizados de limpieza y desinfección.

La vigencia y condiciones contractuales de esos servicios.

Si existen deudas pendientes que hayan afectado la frecuencia o calidad de la limpieza en la UCIN.

Un informe que explique por qué el plan de contingencia inicial no logró contener el brote infeccioso.

Las medidas de remediación adoptadas para garantizar capacidad operativa y aislamiento en el Hospital Monte Sinaí, donde fueron trasladados los neonatos.

“Exigimos respuestas y acciones inmediatas sobre este nuevo caso que evidencia una vez más la negligencia y el abandono por parte del Estado al sistema de salud”, escribió Correa en X. Hasta el momento, se espera el pronunciamiento oficial del Ministerio de Salud Pública dentro del plazo legal establecido.

Neonatos fallecidos: Comisión de Niñez denuncia falta de insumos y silencio del MSP Leer más

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO