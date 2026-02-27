Técnico Universitario vs Orense: previa, cómo llegan y alineaciones | LigaPro 2026

Tras perder en el debut, Técnico Universitario y Orense buscan la recuperación en un duelo clave de la LigaPro

Técnico Universitario y Orense se enfrentarán este viernes 27 de febrero de 2026, desde las 19:30 (hora de Ecuador), en el estadio Estadio Bellavista, por la fecha 2 de la fase inicial de la LigaPro.

(Te invito a leer: Hincha de Barcelona SC recibió pelotazo en la cara tras fallo de Argentinos Juniors)

Ambos equipos llegan con la obligación de sumar sus primeros puntos en el campeonato ecuatoriano.

Así llega Técnico Universitario tras caer ante Barcelona SC

El Rodillo Rojo, dirigido por el técnico Francisco Usúcar, buscará hacerse fuerte en casa luego de un complicado debut.

Técnico Universitario no suma puntos en la LigaPro 2026. FREDDY RODRIGUEZ

En la jornada inaugural cayó 1-0 en su visita a Barcelona SC, resultado que lo dejó en el puesto 12 de la tabla.

LigaPro 2026: Deportivo Cuenca reacciona a la postergación con Barcelona SC Leer más

Luis Estupiñán y Johan Montes, las cartas de gol ambateñas

Para este compromiso, Técnico Universitario tendría definido su once estelar, con la presencia de sus principales figuras en ofensiva: Luis Estupiñán, Johan Bocanegra y Johan Montes, quienes serán los encargados de generar peligro en el área rival.

Alineación de Técnico Universitario: Razzeto; Mesa, Arce, Anaya, Copete y Perea; Majao, Castaño, Bocanegra y Estupiñán; y Montes.

Orense quiere recuperarse tras perder con Liga de Quito

Por su parte, Orense también necesita una reacción inmediata. El equipo machaleño, conducido por el estratega argentino Raúl Antuña, perdió 2-1 ante Liga de Quito en la primera fecha y quedó relegado al puesto 11 de la clasificación.

Orense busca su primer triunfo en LigaPro 2026. Cortesía

Los bananeros confían en el talento de sus volantes Diego Armas y Paul Charpentier, además del olfato goleador del delantero Agustín Herrera, para dar el golpe en Ambato y sumar fuera de casa.

Alineación de Orense: Silva; Velasco, Callegari, Mina y Caicedo; Jaramillo, Armas, Rostagno, Vásquez y Charpentier; y Herrera.

El compromiso promete ser intenso, ya que ambos clubes necesitan ganar para no rezagarse en las primeras jornadas de la LigaPro 2026.

Estadísticas de Técnico Universitario vs Orense

¿Dónde ver EN VIVO Técnico Universitario vs Orense?

En Ecuador, el encuentro será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, a través de su plataforma digital y su canal de televisión pagada, para todos los aficionados que no puedan asistir al estadio Bellavista.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!